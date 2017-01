ISIN Meyer Burger-Aktie:

CH0108503795



WKN Meyer Burger-Aktie:

A0YJZX



Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

M6YA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MBTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MYBUF



Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist eine weltweit tätige Technologiegruppe. Mit innovativen Systemen und Produktionsanlagen schafft die Gruppe nachhaltigen Mehrwert für ihre Kunden in der Photovoltaik (Solarindustrie), der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in anderen Industriezweigen für Halbleitermaterialien.



Im Kerngeschäft - der Photovoltaik - vertrauen die Kunden auf umfassende Lösungen und komplementäre Technologien entlang der Wertschöpfungskette in den Bereichen Wafer, Zelle und Module bis hin zu gebäudeintegrierten Solarsystemen.



Die Gruppe beschäftigt über 1.700 Mitarbeitende auf drei Kontinenten. (31.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF).Wandlungspreis von CHF 0,98: Wie bereits bekannt gegeben und durch die Anleiheinhaber und Aktionäre genehmigt habe Meyer Burger den Wandlungspreis ihrer 2020 fälligen CHF-100-Mio.-Wandelanleihe auf 25% über dem durchschnittlichen Aktienkurs zwischen dem 03. und 30. Januar 2017 gesenkt. Somit könnten bei einer vollständigen Wandlung insgesamt bis zu 102.040.816 neue Namenaktien ausgegeben werden. Zusammen mit den 548.222.160 bereits emittierten Aktien würde die Gesamtzahl der Aktien dann auf 650.262.990 steigen.Eine vollständige Wandlung der Anleihen würde für die heutigen Aktionäre zu einer Gewinnverwässerung um 15,7% führen. Meyer Burger werde am 22. März die GJ16-Ergebnisse bekannt geben, die voraussichtlich im Rahmen der Prognose liegen würden.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Meyer Burger-Aktie. Das Kursziel laute CHF 0,71. (Analyse vom 31.01.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:0,744 EUR +1,36% (31.01.2017, 09:12)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:0,80 CHF +1,27% (31.01.2017, 10:03)