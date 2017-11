SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

1,73 CHF -5,98% (02.11.2017, 14:15)



ISIN Meyer Burger-Aktie:

CH0108503795



WKN Meyer Burger-Aktie:

A0YJZX



Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

M6YA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MBTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MYBUF



Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist eine weltweit tätige Technologiegruppe. Mit innovativen Systemen und Produktionsanlagen schafft die Gruppe nachhaltigen Mehrwert für ihre Kunden in der Photovoltaik (Solarindustrie), der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in anderen Industriezweigen für Halbleitermaterialien.



Im Kerngeschäft - der Photovoltaik - vertrauen die Kunden auf umfassende Lösungen und komplementäre Technologien entlang der Wertschöpfungskette in den Bereichen Wafer, Zelle und Module bis hin zu gebäudeintegrierten Solarsystemen.



Die Gruppe beschäftigt über 1.700 Mitarbeitende auf drei Kontinenten. (02.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF).Fertigung in Thun werde eingestellt: Meyer Burger habe weitere Kosteneffizienzmaßnahmen sowie eine weitere Straffung seines Produktportfolios angekündigt. Die gesamte Fertigung in Thun werde Ende 2018 eingestellt, da die vorhandenen Fertigungskapazitäten bei weitem nicht ausgelastet seien. Die Fertigung von Diamantseilsägen werde nach China verlagert. Die hauseigene Busbar-Technologie (Stringer) und die JT-Laminatortechnologie würden nicht mehr hergestellt. Auch die Eigenproduktion von Megaslate-Paneelen werde eingestellt.CHF 10 Mio. Barkosten und CHF 40 Mio. nicht zahlungswirksame Abschreibungen: Die Reorganisationsmaßnahmen würden 180 Beschäftigte in Thun betreffen und zu Barkosten von CHF 10 Mio. führen (die Hälfte im Geschäftsjahr 2017, die andere Hälfte im Geschäftsjahr 2018). Darüber hinaus würden im Geschäftsjahr 2017 nicht zahlungswirksame Abschreibungen für Lagerbestände, Gebäude und immaterielle Vermögenswerte zu Buche schlagen. Ein Teil dieser Kosten werde über der EBITDA-Linie erscheinen.Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2017 bleibe unverändert bei CHF 440 bis 460 Mio., die neue EBITDA-Prognose liege bei CHF 5 bis 15 Mio. und sei nur durch die oben genannten Maßnahmen beeinflusst. Der Auftragseingang dürfte die Erwartungen erfüllen.Es sei wichtig, darauf hinzuweisen, dass die angekündigten Maßnahmen des Unternehmens sich nicht auf die Produktion von Ausrüstungen zur Herstellung von Solarzellen auswirken würden (PERC, PERT, HJT), die in Deutschland stattfinde und weiterhin die erwartete Leistung zeige. Die Optimierung beziehe sich vor allem auf die Seilsägenproduktion, die in dem Modell des Anaylsten etwa 10% und zukünftig sogar einen noch geringeren Teil des Umsatzes ausmache. Die Maßnahmen würden die Risiken im Geschäft von Meyer Burger erheblich reduzieren.Börsenplätze Meyer Burger-Aktie:Xetra-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:1,489 EUR -5,46% (02.11.2017, 14:13)