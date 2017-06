ISIN Meyer Burger-Aktie:

Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist eine weltweit tätige Technologiegruppe. Mit innovativen Systemen und Produktionsanlagen schafft die Gruppe nachhaltigen Mehrwert für ihre Kunden in der Photovoltaik (Solarindustrie), der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in anderen Industriezweigen für Halbleitermaterialien.



Im Kerngeschäft - der Photovoltaik - vertrauen die Kunden auf umfassende Lösungen und komplementäre Technologien entlang der Wertschöpfungskette in den Bereichen Wafer, Zelle und Module bis hin zu gebäudeintegrierten Solarsystemen.



Die Gruppe beschäftigt über 1.700 Mitarbeitende auf drei Kontinenten. (06.06.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF).Letzte Woche habe Meyer Burger von zwei seiner asiatischen Kunden Folgeaufträge für MB-PERC-Anlagen im Wert von CHF 80 Mio. erhalten. Seit Jahresbeginn würden sich damit die Aufträge dieser beiden Kunden auf CHF 119 Mio. belaufen, was einer PERC-Kapazität von 7 GW entspreche (1/3 Nachrüstung, 2/3 neue Kapazität). Meyer Burger, dessen Marktanteil Foeth auf über 80% schätze, habe bis Ende 2016 PERC-Tools geliefert mit einer Kapazität von 15 GW, und im laufenden Jahr dürften bereits mehr als 10 GW hinzugekommen sein. Da sich die PERC-Technologie derzeit zum neuen Industriestandard entwickle, werde diese hohe Nachfrage wohl mindestens zwölf bis 24 Monate anhalten. Die in den nächsten Jahren benötigte jährl. Produktionskapazität für PV-Zellen dürfte bei rund 70 bis 90 GW liegen.Die Umsatzauswirkungen der bisher erhaltenen Grossaufträge (mit Lieferdatum H2 17) könnten sich teilweise ins Geschäftsjahr 2018 verlagern. Der Analyst bleibe daher zurückhaltend und belasse seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2017 unverändert (CHF 466 Mio.), erhöhe aber die Werte für 2018/19 um +10%/+14% auf CHF 527 Mio. bzw. CHF 553 Mio.; das EBITDA erhöhe sich ebenfalls: um +20%/29% auf CHF 76 Mio. bzw. CHF 85 Mio.Die Bewertung reagiere hochsensibel auf Umsatzschätzungen. Foeth gehe weiter davon aus, dass 2018 ein EBITDA-Breakeven bei einem Umsatz von CHF 300 Mio. erzielt werde und zusätzliche Umsätze zu ein Drittel auf das EBITDA durchschlagen würden. Seine DCF-Bewertungen lägen zwischen CHF 0,78 je Aktie bei einem nachhaltigen Umsatz von CHF 450 Mio. und CHF 1,39 bei einem nachhaltigen Umsatzniveau von CHF 600 Mio. Auf Grundlage seiner erhöhten Umsatzprognose bewerte der Analyst die Meyer Burger-Aktie mit CHF 1,19 (bisher: CHF 0,89).Börsenplätze Meyer Burger-Aktie:Xetra-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:1,136 EUR +7,17% (06.06.2017, 10:26)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:1,21 CHF +2,54% (06.06.2017, 10:32)