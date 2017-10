Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Erdbeben haben die Wirtschaftsaktivität in Mexiko ohne jeden Zweifel belastet, so die Analysten der Nord LB.



Auf die Produktionsausfälle bei den Automobilherstellern hätten die Analysten bereits verschiedentlich hingewiesen. Auch die dann stützenden Wirkungen der Aufräumarbeiten hätten sie umfänglich diskutiert. Festzuhalten bleibe, dass als Konsequenz dieser Effekte die derzeitigen Unsicherheiten bezüglich der weiteren Entwicklung der mexikanischen Wirtschaft besonders hoch seien. Die sehr kontroversen Verhandlungen zur Reform des NAFTA-Vertrages würden auch nicht dazu beitragen, für mehr Stabilität zu sorgen. Wie von den Analysten erwartet, seien einige sehr strittige Fragen auf die Agenda der Diplomaten gerückt. Die Kündigung des Abkommens könne momentan nicht mehr ausgeschlossen werden. Dies wäre für Mexiko sicherlich eine ökonomische Katastrophe. Es handle sich hier zwar um ein "Tail-Risk", der Devisenmarkt beginne allerdings schon, sich größere Sorgen zu machen.



Entsprechend sei der Peso (MXN) jüngst wieder unter deutlichen Druck geraten. Bei weiterem Störfeuer aus Washington wäre eine Bewegung in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 20 MXN pro USD nicht unwahrscheinlich. Positiv für die mexikanische Volkswirtschaft (und ihre Währung) sei allerdings, dass die US-Autoindustrie mittlerweile begonnen habe, aktiv für die NAFTA zu werben. (Ausgabe vom 27.10.2017) (31.10.2017/ac/a/m)







