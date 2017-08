Börsenplätze Metall Zug-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Metall Zug-Aktie:

3.461,868 EUR -0,80% (22.08.2017, 09:52)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Metall Zug-Aktie:

4.000,00 CHF +1,09% (22.08.2017, 11:59)



ISIN Metall Zug-Aktie:

CH0039821084



WKN Metall Zug-Aktie:

A0Q221



Ticker-Symbol Metall Zug-Aktie:

NDH1



Ticker-Symbol SIX Metall Zug-Aktie:

METN



Kurzprofil Metall Zug AG:



Metall Zug (ISIN: CH0039821084, WKN: A0Q221, Ticker-Symbol: NDH1, SIX Swiss Ex: METN), eine konzernmässig geführte Gruppe von Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Zug, umfasst drei Geschäftsbereiche und beschäftigt über 3.900 Mitarbeitende. Zum Geschäftsbereich Haushaltapparate gehören die Schweizer Marktführerin V-ZUG AG mit ihren ausländischen Tochtergesellschaften sowie die V-ZUG Kühltechnik AG, die SIBIR Group AG und die Gehrig Group AG. Den Geschäftsbereich Infection Control bildet die Belimed Gruppe, und der Geschäftsbereich Wire Processing umfasst die Schleuniger Gruppe. Die Holdinggesellschaft Metall Zug AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Namenaktie Serie B, Valorennummer 3 982 108). (22.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Metall Zug-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach H1-Zahlen weiterhin zum Kauf der Metall Zug-Aktie (ISIN: CH0039821084, WKN: A0Q221, Ticker-Symbol: NDH1, SIX Swiss Ex: METN).Infolge des unerwartet schwachen ersten Semesters rechne Pomrehn nun im Geschäftsjahr 2017 mit einem leichten Umsatz- und Margenrückgang bei Household Appliances, dies wegen des schwierigen Binnenmarkts und steigender Ausgaben für die strategische Modernisierung des VZug-Produktionsstandortes.Während Infection Control in H1 17 ein ermutigendes org. Umsatzwachstum von 5,8% sowie einen beträchtlichen Auftragseingang im Medical-Segment verzeichnet habe, dauere die Restrukturierung des angeschlagenen Life-Science-Segments länger als erwartet. Pomrehn rechne deshalb für das Geschäftsjahr 2017 mit einem weiteren Verlust.Wire Processing habe in H1 17 ein unerwartet starkes Umsatzwachstum von 13,5% verzeichnet (+9,4% org. Wachstum). Der Analyst erwarte weiterhin ein starkes Wachstum, angekurbelt durch den Trend in Richtung e-Mobility, aber er habe seine Margenannahmen für Wire Processing wegen der Investitionen in die Globalisierung von Schleuniger leicht reduziert.Nach Vorliegen der H1 17-Ergebnisse belasse der Analyst seine Umsatzprognose unverändert, senke seine EPS-Annahmen für das Geschäftsjahr 2017 und Geschäftsjahr 2018 aber um 13,6% bzw. 5,6%, zur Berücksichtigung der höheren Kosten für die strategische Modernisierung des Standorts Zug und des verzögerten Turnaround bei Infection Control. Sein DCF-basiertes Preisziel belasse Pomrehn hingegen unverändert bei CHF 4.400, da seine mittel- und langfristigen Erwartungen die gleichen seien. Mit einem bereinigten P/E18 von 14,3 sei die Aktie weiterhin günstig zu haben.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Metall Zug-Aktie. (Analyse vom 22.08.2017)