Donald Trump, der designierte Präsident der USA, hatte sich in seinem jüngsten Interview unter anderem mit der Rolle Europas und Deutschlands auseinandergesetzt. Darauf angesprochen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag: "Wir werden natürlich auf allen Ebenen mit ihm zusammenarbeiten". Zunächst einmal werde man aber die Amtseinführung am 20. Januar abwarten. "Das gehört sich so."



Europa hat Schicksal in der Hand



Zur Zukunft Europas, die Trump auch thematisiert hatte, betonte die Kanzlerin: "Wir Europäer haben unser Schicksal selber in der Hand." Europa stehe vor wichtigen Aufgaben: die Außengrenzen zu sichern, die innere Sicherheit zu stärken und Arbeitsplätze im Zeitalter des digitalen Binnenmarkts zu schaffen. Sie werde sich unverändert dafür einsetzen, "dass die 27 Mitgliedstaaten dabei intensiv und vor allen Dingen zukunftsgerichtet zusammenarbeiten."

Terrorismus ist globale Herausforderung



Auf den Kampf gegen den Terrorismus angesprochen, erinnerte Merkel an die Attentate in Frankreich, Belgien, Großbritannien, Spanien und zuletzt auch Deutschland. In Europa fasse man dies "als gesamteuropäische Aufgabe auf". Darüber hinaus glaube sie, "der Kampf gegen den Terrorismus ist eine globale Herausforderung." (Pressemitteilung vom 17.01.2017) (18.01.2017/ac/a/m)





