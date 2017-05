Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe dem Schweizer Pharmakonzern Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) die Zulassung für Zykadia zur Lungenkrebs-Behandlung erteilt.



Die General Reinsurance AG, eine deutsche Tochter von Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) habe sich beim Spezialchemieunternehmen LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) eingekauft und halte nun an dem Unternehmen rund drei Prozent.



Am Mittwoch würden die Aktien von Syngenta (ISIN: CH0011037469, WKN: 580854, Ticker-Symbol: SVJ, SIX Swiss Ex: SYNN, NASDAQ OTC-Symbol: SYENF) wegen der Übernahme durch ChemChina aus dem europäischen Index STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN 965814) entnommen. Ersetzt würden sie durch die Aktien von Glencore Xstrata (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF). (30.05.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Laut Medienberichten will sich der deutsche Pharmakonzern Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) stärker in der Immunonkologie positionieren und schließt daher weitere Zukäufe und Allianzen nicht aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Wegen eines fehlenden Bauteils (Lieferengpässe bei Lenkgetrieben) stoppe BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) die Produktion in zwei Werken in China sowie in Südafrika. Am BMW-Standort München sei bereits die Produktion vergangene Woche an zwei Tagen eingeschränkt gewesen.