Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

106,601 EUR -0,61% (07.06.2017, 10:51)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,0 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (07.06.2017/ac/a/d)







Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktie bewegt sich im Aufwärtstrendkanal - AktienanalyseGut ausgefallen sind die jüngsten Zahlen von Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Wie das im DAX notierte Pharma-Unternehmen aus Darmstadt vor wenigen Wochen mitgeteilt habe, habe sich der Umsatz in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres um 5,3 Prozent auf 3,86 Mrd. Euro erhöht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vor Sondereinflüssen sei überproportional um 14,5 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro gestiegen. Während das EBITDA die Erwartungen des Marktes getroffen habe, habe der Umsatz sogar über den Schätzungen der Analysten gelegen. "Im ersten Quartal sind wir erneut profitabel gewachsen. Zwei Zulassungen für unser Immunonkologie-Medikament Bavencio in den USA innerhalb kurzer Zeit sind ein großer Erfolg nach langer, harter Arbeit", habe Vorstandschef Stefan Oschmann kommentiert.Die Merck-Aktie befinde sich in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei 105 Euro verlaufe. Das Kurstief im Mai wurde bei 104,20 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 07.06.2017)XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:106,65 EUR -0,61% (07.06.2017, 10:38)