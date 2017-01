Letzte Woche sei die Merck-Aktie über das Hoch bei 100,35 Euro ausgebrochen und habe damit die Konsolidierung beendet. Zudem habe der trendfolgende MACD auf Monatsbasis im Dezember ein neues Kaufsignal generiert. Die nächsten Etappenziele lägen bei 106,85 und bei 111,85 Euro. Ein nachhaltiger Ausbruch über das Allzeithoch würde nach Einschätzung der Analysten den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen und der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 123,00 Euro eröffnen. Gelinge der Ausbruch über das Allzeithoch nicht, finde die Aktie Unterstützungen bei 100,35/98,21 Euro. Sollte die Notierung jedoch unter die letzten Tiefs bei 91,08/90,00 Euro zurückfallen, müsste nach Ansicht der Analysten der DZ BANK mit weiteren Abgaben auf 82,00 Euro gerechnet werden. (Ausgabe vom 09.01.2017)



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2015 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 12,8 Mrd. EUR.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (11.01.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktie beendet kurzfristige Konsolidierung - AktienanalyseDas abgelaufene Geschäftsjahr 2016 sollte für Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) nach Erachten der Analysten der DZ BANK nach ein erfolgreiches Jahr gewesen sein.Nach einem guten Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten habe der Vorstand Mitte November 2016 mit Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr ein weiteres Mal angehoben. Die Analysten sähen den neuen Ausblick als gut erreichbar an.Die Geschäftstätigkeit der Merck KGaA (Merck) unterteile sich in die drei Bereiche Healthcare (rezeptpflichtige Arzneimittel, Produkte zur Selbstmedikation), Life Science (Produkte für die biotechnologische Produktionskette) und Performance Materials (Spezialchemikalien, funktionelle Materialien u.a. für Unterhaltungselektronik, Beleuchtung, Kunststoffindustrie, Kosmetik). Mit einem Anteil von 54% am Nettoumsatz (2015) sei Healthcare für Merck der wichtigste Geschäftsbereich (Life Science 26%, Performance Materials 20%).Um das langfristige profitable Wachstum sicherzustellen, setze der Vorstand auf Innovationen und gezielte Zukäufe wie z.B. die Übernahmen von AZ Electronic Materials 2014 und Sigma-Aldrich 2015, mit denen die Position in wichtigen Märkten ausgebaut werde. Der Fokus liege dabei auf hochprofitablen und wachsenden Märkten. Bereits im Geschäftsjahr 2015 habe das Unternehmen 33% des Nettoumsatzes in der Region Asien-Pazifik erwirtschaftet - mehr als in Europa (32%) oder Nordamerika (21%). Die führende Marktposition ermögliche es Merck nach eigenen Angaben, konstant hohe Margen zu erzielen.Im dritten Quartal habe Merck den Konzernumsatz um 19,3% auf 3,7 Mrd. Euro gesteigert (Q3/2015: 3,1 Mrd. Euro). Das EBITDA vor Sondereinflüssen sei um 24,3% auf 1,2 Mrd. Euro gestiegen (Q3/2015: 944 Mio. Euro). Die kräftigen Zuwächse würden in erster Linie aus der Übernahme von Sigma-Aldrich sowie einer guten Entwicklung der Bereiche Life Science und Healthcare resultieren. Die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen habe sich gegenüber dem Vorjahresquartal von 30,3% auf 31,5% verbessert.Die Analysten der DZ BANK sehen den neuen Ausblick als gut erreichbar an. So komme das Unternehmen bei der Übernahme von Sigma-Aldrich mit Blick auf Konsolidierungsgewinne und Synergien besser voran als erwartet. Daneben werde sich der Fokus in den kommenden Monaten nach Meinung der Analysten verstärkt auf die Pharma-Pipeline verschieben. Mit Avelumab (Merkelzellkarzinom) und Cladribin (Multiple Sklerose) habe Merck zwei erfolgversprechende Medikamente zur Zulassung eingereicht. Ende November hätten Merck und Pfizer bekannt gegeben, dass die amerikanische Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) den Antrag auf Zulassung von Avelumab zur Behandlung von metastasierten Merkelzellkarzinomen - einem seltenen, aber aggressiven Typ von Hautkrebs - zur Prioritätsprüfung angenommen habe. Zudem habe Merck Anfang Dezember den Ausbau seiner Vertriebsallianz mit Roche bekannt gegeben.Risiken sähen die Analysten in Rückschlägen bei der Medikamentenentwicklung sowie einem verstärkten Wettbewerb im Bereich Healthcare. Zudem könne eine schwächere Konjunktur in den wichtigen Absatzmärkten die Geschäftsentwicklung ebenso beeinträchtigen wie negative Währungseffekte.Die Aktie der Merck KGaA sähen die Analysten in einem übergeordneten Aufwärtstrend. In dessen Rahmen sei im September 2011 ausgehend von einem zyklischen Tief bei 27,96 Euro eine längerfristige Aufwärtsbewegung gestartet, die die Aktie bis April 2015 auf ein Allzeithoch bei 111,85 Euro geführt habe. Anschließend habe die Aktie die Aufwärtsbewegung über mehrere Monate hinweg korrigiert, wobei sie im Februar 2016 ein Tief bei 70,68 Euro markiert habe. Im weiteren Jahresverlauf habe die Kursnotierung bis auf 100,35 Euro zugelegt. Auf diesem Kursniveau habe im August eine Konsolidierung eingesetzt.