ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,0 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (01.06.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktie: Pullback bietet hervorragende Long-Chancen! ChartanalyseIn der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) lässt sich ein langfristiger Aufwärtstrend einzeichnen, der bis April 2015 auf ein vorläufiges Hoch von 111,85 Euro aufwärts reichte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Anschließend seien die Aktienmärkte unter Druck geraten, Merck habe im Zuge dessen bis Februar 2016 auf die 200-Wochenlinie um 70,68 Euro nachgegeben. Erst in diesem Bereich sei eine Stabilisierung gefolgt, sowie anschließende Trendwende zurück an das Widerstandsniveau um 100,00 Euro. Gegen Ende vergangenen Jahres hätten sich Bullen schließlich neu formiert und im Dezember einen Ausbruch darüber erzwungen. Die Folge seien weitere Kursgewinne bis auf ein Rekordhoch von 115,20 Euro bis Mitte letzten Monats gewesen.Lange hätten sich die Kursnotierungen auf diesem Niveau jedoch nicht halten können und hätten zu einem größeren Pullback angesetzt. Dieser könnte kurzfristig sogar auf das Ausbruchsniveau 100,00 zurückführen und bietet an dieser Stelle eine hervorragende Long-Chance - vielleicht sogar ein Stück weit früher, wenn sich die Notierungen sofort stabilisieren sollten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 01.06.2017)XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:106,75 EUR -0,65% (01.06.2017, 14:59)Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:106,845 EUR -0,62% (01.06.2017, 15:11)