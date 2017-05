ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,0 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (15.05.2017/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Merck-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Der Sprung auf ein neues Allzeithoch (114,45 EUR) gelte unter Charttechnikern als eines der besten Signale der Technischen Analyse. In Bezug auf die Merck-Aktie signalisiere diese Weichenstellung, dass der zugrunde liegende Aufwärtstrend absolut intakt sei und in der abgelaufenen Woche sogar nochmals ein prozyklisches Einstiegssignal entstanden sei. Der Ausbruch auf der Oberseite werde dabei durch die trendfolgenden Indikatoren MACD und Aroon getragen, die in allen von den Analysten betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) freundlich zu interpretieren seien. Im "uncharted territory" jenseits des alten Allzeithochs von 111,75 EUR stecke nun die Parallele (akt. bei 120,06 EUR) zum Aufwärtstrend seit Juni 2016 eine der wenigen verbliebenen Barrieren ab. Über die 138,2%-Fibonacci-Projektion (127,44 EUR) des gesamten Korrekturimpulses von April 2015 bis Februar 2016 lasse sich ein weiteres Anlaufziel ableiten.Die beschriebene Ausbruchssituation habe allerdings auch unter Risikogesichtspunkten Charme. Schließlich gibt sie technisch motivierten Anlegern die Chance neue Longpositionen auf Basis des alten Rekordstandes abzusichern, was im Umkehrschluss zu einem attraktiven Chance/Risiko-Verhältnis führt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 15.05.2017)XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:114,40 EUR +2,28% (12.05.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:114,851 EUR +0,34% (15.05.2017, 09:10)