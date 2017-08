Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

92,12 EUR -1,18% (28.08.2017, 09:22)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,0 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (28.08.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF).Merck habe am 25. August mitgeteilt, von der EU-Kommission die Marktzulassung für Mavenclad (Cladribin-Tabletten) zur Behandlung schubförmiger Multipler Sklerose erhalten zu haben. Die Erteilung der Zulassung folge der positiven Stellungnahme des CHMP von Ende Juni und komme deswegen nicht überraschend. Erste Markteinführungen in Deutschland und Großbritannien würden schon im September erwartet. Ferner seien jetzt weitere Zulassungsanträge (u.a. in den USA) geplant.Vor dem Hintergrund der zu erwartenden rückläufigen Umsätze bei dem Injektionsmittel Rebif werte der Analyst es als Erfolg. Mit Blick auf die nun mögliche orale Kurzzeitbehandlung und den damit einhergehenden höheren Patientenkomfort erwarte er, dass diese Darreichungsform künftig an Bedeutung gewinnen werde. So habe das Medikament bei einer oralen Verabreichung an maximal 20 Tagen während eines Behandlungszeitraumes von zwei Jahren eine anhaltende klinische Wirkung von bis zu vier Jahren erzielen können. Erwähnenswerte Umsätze mit Mavenclad sollten aber erst ab Ende 2018 erreicht werden. Der Analyst behalte seine Prognosen für 2017 und 2018 bei. Das Wertpapier habe gegenwärtigen Kursniveau über ein moderates Aufwärtspotenzial.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bekräftigt seine Halteempfehlung für die Merck-Aktie und das Kursziel von 105,00 Euro. (Analyse vom 28.08.2017)XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:92,23 EUR -0,59% (28.08.2017, 09:06)