Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

101,086 EUR -1,86% (09.03.2017, 15:32)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2015 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 12,8 Mrd. EUR.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (09.03.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktie: Harte Landung - ChartanalyseDer Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) hat heute früh Zahlen vorgelegt und wartet mit einer starken Bilanz für 2016 auf, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (operatives EBITDA) sei um fast ein Viertel auf 4,5 Milliarden Euro geklettert, unter dem Strich habe Merck 1,6 Milliarden Euro verdient. Das seien gut 46 Prozent mehr als noch vor einem Jahr - Merk sei damit im großen Ganzen die Schätzungen der Analysten getroffen. Aber auch Aktionäre sollten in Form einer gestiegenen Dividende an dem Erfolg teilhaben, die Ausschüttung werde um 15 Cent auf 1,20 Euro je Anteilsschein erhöht. Die Erlöse hätten insgesamt in 2016 um 17 Prozent auf 15 Milliarden Euro zugelegt. Besonders dem Zukauf von Sigma-Aldrich habe hier für einen Sprung von über 16 Prozent gesorgt. Aus eigener Kraft sei das Unternehmen um gut 3,2 Prozent gewachsen - negativ hätten sich hingegen Währungseffekte niedergeschlagen.Charttechnischen habe das Wertpapier im heutigen Handel jedoch eine ungeahnt harte Landung erlitten und habe direkt unter den gleitenden Durchschnitt EMA 50, sowie auf die Horizontalunterstützung von rund 100,00 Euro zurückgesetzt. Zwar sei es intraday noch ein Stück weit darunter gegangen, jedoch habe sich die Merck-Aktie mittlerweile wieder über die Marke hocharbeiten können und versuche sich nun an einer nachhaltigen Stabilisierung.Die positiven Zahlen dürften weitere Begehrlichkeiten bei Anlegern wecken und würden daher ein Long-Investment auf Sicht der nächsten Wochen durchaus attraktiv machen. Doch Voraussetzung hierfür ist jedoch ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb der runden Marke von 100,00 Euro, erst dann kann es dem Wertpapier gelingen, an seine Jahreshochs aus 2015 bald wieder anzuknüpfen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.03.2017)XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:101,70 EUR -1,36% (09.03.2017, 15:24)