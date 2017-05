Halten Sie es wie Drotleff: Kursrückgänge bei der Mensch und Maschine-Aktie sind Kaufchancen, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 31.05.2017)



Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

17,40 EUR +0,52% (31.0452017, 08:37)



Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

17,23 EUR (30.05.2017)



ISIN Mensch und Maschine-Aktie:

DE0006580806



WKN Mensch und Maschine-Aktie:

658080



Ticker-Symbol Mensch und Maschine-Aktie:

MUM



Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (31.05.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" sind Kursrückgänge bei der Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) Kaufchancen.Die Geschäfte des CAD/CAM-Spezialisten würden wie am Schnürchen laufen. Das Unternehmen sei sehr gut ins neue Jahr gestartet. Der Umsatz habe in Q1 bei über 45 Mio. Euro gelegen. Der Umsatzanteil der eigenen Software sei um 11% auf knapp 13 Mio. Euro geklettert. Die Einnahmen des Systemhauses seien plangemäß noch rückläufig gewesen und hätten ein Niveau von fast 33 Mio. Euro erreicht. Positiv: Der Konzern-Rohertrag habe sich trotz Umsatzrückgang verbessern können.Dies liege daran, dass die Margen im Softwarebereich natürlich deutlich höher seien als im Systemhaus-Geschäft. Im Systemhaus-Bereich sei wichtig zu wissen: Die Einheit "leide" zumindest derzeit noch unter der Umstellung beim US-Konzern Autodesk von einem klassischen Lizenz-Geschäft zu einem Mietmodell. "Wir befinden uns mit Q2 im letzten Quartal dieser Umstellung seitens Autodesk. Von dieser Umstellung werden wir im zweiten Halbjahr 2017 profitieren, da die Preise von Autodesk für das Mietmodell deutlich höher sind als die Wartungspreise nach dem Verkauf einer klassischen Lizenz", habe MuM-Chef Adi Drotleff im Gespräch mit der "Vorstandswoche" gesagt.Mensch und Maschine habe in Q1 trotz eines Umsatzrückgangs eine Steigerung des EBITDA von 5,3 auf 5,4 Mio. Euro erzielt. Der operative Cashflow sei mit 7,7 Mio. Euro gewaltig gesprudelt. Für das Jahr 2017 rechne Drotleff mit einem EBITDA von 17,5 bis 18,5 Mio. Euro nach knapp 16 Mio. Euro im Vorjahr. Netto sollten zwischen 8,5 und 9,3 Mio. Euro in der Kasse klingeln. Im vergangenen Geschäftsjahr habe der operative Cashflow 14,7 Mio. Euro betragen. Capex sei überschaubar, sodass der Free Cashflow im Jahr 2016 bereits bei über 10 Mio. Euro gelegen habe. Drotleff rechne in 2017 mit einem steigenden operativen Cashflow als auch mit einem höheren Free Cashflow im Vergleich zum Vorjahr. Der Free Cashflow sollte sich 2017 auf 14 bis 15 Mio. Euro belaufen.Damit habe die Gesellschaft nach Lesart von Drotleff ein "Cash-Problem". Per Ende Dezember habe die Nettoverschuldung bei 14,3 Mio. Euro und per Ende März 2017 bei nur noch 8,6 Mio. Euro gelegen. Da die Free Cashflows weiter sprudeln würden, wäre die Firma per Ende 2017 vermutlich auf Nettobasis frei von Schulden. Das wäre ein Zustand, der nicht im Sinne des Großaktionärs sei. "Gar keine Nettoverschuldung ist nicht gut, weil wir dann keine Verhandlungsmacht mehr gegenüber den Banken hätten. Ein hoher Nettobarbestand würde bei Negativzinsen auch keinen Spaß machen. Solange die Zinsen derart niedrig sind, möchten wir daher wegen des Leverage-Effekts eine gesunde Nettoverschuldung halten." Bisher habe der Gründer und Großaktionär für das Jahr 2017 eine Dividende von 45 bis 50 Cent je Aktie in Aussicht gestellt. Auf Basis des Grundkapitals von rund 16.7 Mio. Euro Aktien würde eine Auszahlung von 50 Cent je Aktie einem Cash Out im Frühjahr 2018 von etwas mehr als 8 Mio. Euro entsprechen.Für das Jahr 2018 rechne der Firmenlenker mit einer weiteren Steigerung des EBITDA auf ca. 22 Mio. Euro. Der Gewinn solle auf 11.5 Mio. Euro steigen oder ca. 70 Cent je Aktie. "Unser operativer Cashflow pro Aktie ist übrigens ein guter Indikator für den Gewinn je Aktie in der Zukunft. Lag dieser in 2016 bei 90 Cent je Aktie, erreichten wir 40 Cent EPS je Aktie. Unser EPS hinkt dem operativen Cashflow je Aktie derzeit 2 bis 3 Jahre hinterher." Der Umsatz solle mittelfristig die Marke von 200 Mio. Euro knacken. Spätestens im Jahr 2020 wolle Drotleff 1 Euro je Aktie verdienen. Die EBITDA-Marge solle sich mittelfristig auf über 14% belaufen. "Dieses Margenniveau ist gut erreichbar. Schaue ich mir die Margen von Nemetschek an, dann haben wir durchaus das Potenzial, dieses Niveau mindestens zu erreichen." Bisher erziele die Gesellschaft pro Mitarbeiter im Jahr ein EBITDA von gut 20 000 Euro. "Nemetschek liegt pro Mitarbeiter deutlich über 40 000 Euro. Sie erkennen leicht, dass wir noch lange nicht an unseren Zielen angelangt sind."Drotleff halte an der Gesellschaft einen Anteil von fast 44%. Sofern die Aktie schwächer handle, werde er, wie in der Vergangenheit auch, eigene Aktien kaufen. "Für mich gibt es kein besseres Investment als unsere Aktie. Wir wachsen, steigern unsere Margen und haben eine Dividendenrendite von ca. 3%. Für mich ist das ausreichend." Die Experten hätten die Aktie im März 2016 bei Kursen von unter 10 Euro erneut zum Kauf empfohlen. Inzwischen würden die Anteilsscheine bei 17 Euro handeln. Im Vergleich zu den Umsatzmultiples von Nemetschek oder auch RIB Software sei die Aktie von MuM immer noch günstig.