Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (17.08.2017/ac/a/nw)



Mensch und Maschine habe seine Erfolgsstory auch im ersten Halbjahr 2017 fortgeschrieben. Obwohl das Handelsgeschäft mit Autodesk-Lizenzen infolge des Wechsels des Preismodells bei Autodesk wie angekündigt rückläufig gewesen sei, habe dies durch Zuwächse in anderen Bereichen mehr als kompensiert werden können. Bemerkenswerterweise habe dazu nicht nur das ohnehin sehr dynamische Softwaregeschäft beigetragen, in dem bei einem erneut hohen Umsatzwachstum erstmals auf Halbjahresbasis eine EBITDA-Marge von mehr als 25 Prozent habe ausgewiesen werden können, sondern auch das Systemhaus-Segment selbst, dessen Umsätze mit Dienstleistungen und mit eigenen Lösungen sich sehr positiv entwickle und die Schwäche des Handelsgeschäfts fast vollständig kompensiert hätten.Auf dieser Basis habe MuM in dem eigentlich als schwächer erwarteten ersten Halbjahr neue Rekorde beim Rohertrag und beim Ergebnis vermeldet. Die eigenen Prognosen bezeichne MuM als komfortabel erreichbar, während Jakubowski nun ein Übertreffen der Jahresziele modelliert habe.Vor dem Hintergrund des steilen Kursanstiegs ändert Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research sein Rating für die Mensch und Maschine-Aktie aber auf "hold". Das Kursziel werde von 17,80 Euro auf 19,80 Euro erhöht. (Analyse vom 17.08.2017)