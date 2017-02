Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

13,39 EUR +2,45% (16.02.2017, 14:18)



ISIN Mensch und Maschine-Aktie:

DE0006580806



WKN Mensch und Maschine-Aktie:

658080



Ticker-Symbol Mensch und Maschine-Aktie:

MUM



Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (16.02.2017/ac/a/nw)



Mensch und Maschine habe vorläufige Zahlen für 2016 vorgelegt und damit erneut überzeugt. Obwohl der Umsatz aufgrund der geringeren Einnahmen im Handelsgeschäft mit Autodesk-Lizenzen nur moderat zugelegt habe, hätten sich der Rohertrag sowie die operativen Ergebniskennzahlen sehr deutlich erhöht. Bei der EBITDA- und der EBIT-Marge habe MuM neue Höchstwerte vermelden und damit die Richtigkeit des vor acht Jahren eingeleiteten Wechsels des Geschäftsmodells unterstreichen können. Einen kleinen Wermutstropfen stelle in diesem Zusammenhang lediglich der Nettoüberschuss dar, der zwar um knapp 70 Prozent gesteigert worden sei, aufgrund von Währungs- und Steuereffekten aber etwas unterhalb der Erwartungen geblieben sei.Dafür aber habe Mensch und Maschine mit einem starken operativen Cashflow überzeugt und auf dieser Basis eine 40-prozentige Erhöhung der Dividende auf 35 Cent je Aktie angekündigt. Obwohl das laufende Jahr noch einmal durch die Folgen der Umstellung des Preismodells bei Autodesk etwas belastet werden dürfte, rechne der Analyst mit einer Fortsetzung des positiven Trends auch in 2017 und danach.