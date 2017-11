Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

10,43 EUR -3,96% (15.11.2017, 16:30)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

10,50 EUR -3,82% (15.11.2017, 16:45)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative, komplementäre Therapieplattformen zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien mit Projekten in der klinischen und präklinischen Testung. Medigene konzentriert sich auf die Entwicklung personalisierter, T-Zell-gerichteter Immuntherapien.

(15.11.2017/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse des Analysten Igor Kim von ODDO BHF:Igor Kim, Aktienanalyst von ODDO BHF, geht laut einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) nur noch von einer neutralen Kursentwicklung aus.Der bei der Medigene AG im dritten Quartal angefallene EBITDA-Verlust sei weniger hoch gewesen als befürchtet.Der Cash-Bestand von 55,4 Mio. EUR reiche zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit bis 2019 aus. Die erste MDG1011-Studie dürfte noch in 2017 beginnen.Analyst Igor Kim hält am Kursziel für die Medigene-Aktie von 12,00 EUR fest. Der Titel habe sein Potenzial weitgehend ausgeschöpft.Börsenplätze Medigene-Aktie: