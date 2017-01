Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

14,16 EUR +2,68% (13.01.2017, 14:10)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative, komplementäre Therapieplattformen zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien mit Projekten in der klinischen und präklinischen Testung. Medigene konzentriert sich auf die Entwicklung personalisierter, T-Zell-gerichteter Immuntherapien.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (13.01.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktie dürfte langfristig weiter steigen - Kurzfristig stärkerer Rücksetzer durchaus möglich! AktienanalyseMarion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", ist für die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, NASDAQ OTC-Symbol: MDGEF) in einer aktuellen Aktienanalyse positiv gestimmt.Auf dem Chartbild sei zu sehen, dass die Medigene-Aktie seit Anfang Dezember nahezu kein Halten mehr kenne. Geschuldet sei das nach Meinung der Aktienexperten insbesondere dem Wiederaufstieg in den TecDAX am 19. Dezember.Die Medigene AG sei im aussichtreichen Bereich der Krebs-Immuntherapie sehr stark positioniert. Man habe im letzten Jahr eine sehr gute Kooperation mit bluebird bio abgeschlossen, die wahrscheinlich über 1 Milliarde bringen könnte. Langfristig werde es laut der Börsenexperten bei der Medigene-Aktie weiter nach oben gehen. Momentan sei die Situation bei der Medigene-Aktie natürlich ein bisschen überhitzt.Ein stärkerer Rücksetzer - auch mal aufs Ausbruchsniveau - ist bei der Medigene-Aktie also durchaus möglich, so Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.01.2017)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:14,23 EUR +6,11% (13.01.2017, 13:56)