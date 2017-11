Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

11,474 EUR +0,42% (30.11.2017, 12:44)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de (30.11.2017/ac/a/t)







Martinsried (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Voleon Capital Management LP erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Medigene-Aktien kräftig:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Voleon Capital Management LP attackieren die Aktien des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF).Die Finanzprofis des Hedgefonds Voleon Capital Management LP mit Sitz in Berkeley, Kalifornien, USA haben am 29.11.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,56% auf 0,77% der Medigene AG-Aktien aufgestockt.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Medigene AG:1,25% Citadel Advisors II LLC (27.11.2017)0,80% Oxford Asset Management (09.11.2017)0,77% Voleon Capital Management LP (29.11.2017)0,50% Citadel Advisors LLC (24.05.2017)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:11,45 EUR -0,22% (30.11.2017, 12:52)