Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative, komplementäre Therapieplattformen zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien mit Projekten in der klinischen und präklinischen Testung. Medigene konzentriert sich auf die Entwicklung personalisierter, T-Zell-gerichteter Immuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Marion Schlegel von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, NASDAQ OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Die deutschen Biotech-Werte könnten einen guten Jahresstart feiern. Dazu gehöre auch die im TecDAX notierte Medigene-Aktie. Das Papier des Martinsrieder Unternehmens sei am Montag mit einem Kursgewinn von knapp 9% unangefochtener Spitzenreiter.Die Medigene-Aktie kenne seit dem Bekanntwerden des Wiederaufstiegs in den TecDAX fast kein Halten mehr. Zum Jahresende 2016 sei dem Titel der Sprung über den wichtigen Widerstand bei 11,63 Euro gelungen und damit ein neues Kaufsignal, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.01.2017)