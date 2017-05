Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

10,218 EUR +0,61% (23.05.2017, 15:48)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de (23.05.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktie: Chance auf Meilensteinzahlung - Kaufen! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF).Den zuletzt veröffentlichten Zahlen der Medigene AG zufolge sei der Umsatz zurückgegangen und der Verlust habe sich verdoppelt. Nach Ansicht des Aktienprofis seien die Zahlen bei Medigene nicht ganz so wichtig wie z. B. bei Evotec, weil man auf einem viel niedrigeren Niveau sei. Bei Medigene handle es sich viel mehr um Kooperationen, Meilensteinzahlungen. Hier sei es zuletzt ein bisschen ruhig geworden, was am Kursverlauf zu erkennen sei. Es werde bei der Medigene-Aktie langsam ein bisschen kritisch: Die Medigene-Aktie sollte auf dem aktuellen Niveau anhalten.Die Frage bei Medigene sei, ob es hier eine Meilensteinzahlung komme. Man habe eine Kooperation mit bluebird bio in Aussicht gestellt. Wenn dazu eine News komme, werde das den Kurs der Medigene-Aktie nach oben treiben, glaube der Börsenexperte.Man kann die Medigene-Aktie auf dem aktuellen Niveau kaufen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.05.2017)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:10,19 EUR -0,05% (23.05.2017, 15:51)