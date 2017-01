NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (24.01.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) weiterhin zu verkaufen.Die Q4-Zahlen hätten auf der Umsatzebene leicht unter der Analysten-Erwartung gelegen, aber im Rahmen der Markterwartungen (6,03 (Vj.: 6,34) Mrd. USD). Das operative Ergebnis habe hingegen darüber (1,97 (Vj.: 1,88) Mrd. USD) gelegen, was aus stärker als erwarteten Kosteneinsparungen durch das Refranchising resultiert habe. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis (Ifl.) sei mit +2,7% y/y zwar deutlich besser als erwartet ausgefallen, die Ifl.-Entwicklung auf dem wichtigen Heimatmarkt sei aber rückläufig gewesen. Das Nettoergebnis sei auf 1,19 (Vj.: 1,21) Mrd. USD gefallen. Für das Jahr 2017 sei noch kein konkreter Ausblick gegeben worden, jedoch plane das Unternehmen einen Fokus auf die langfristige Wachstumsperspektive zu legen. Details zum Ausblick für 2017 sollten auf der Investorenveranstaltung am 01.03. bekannt gegeben werden.Die Analystin habe ihre Prognosen für 2017 angehoben. Kritisch sehe sie die schwache Entwicklung auf dem Heimatmarkt und die bestehende hohe Wettbewerbsintensität. Ferner sollten sich nach wie vor Währungseffekte negativ auswirken.Börsenplätze McDonald's-Aktie:Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:113,26 EUR +0,17% (24.01.2017, 11:23)