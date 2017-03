Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

121,93 EUR -0,10% (03.03.2017, 12:00)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

128,23 USD -0,64% (02.03.2017, 22:00)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (03.03.2017/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) weiterhin zu verkaufen.Der Konzern habe einen neuen langfristigen Wachstumsplan bekannt gegeben, der angesichts stetig fallender Kundenfrequenzen vor allem auf die Kundengewinnung und den -erhalt abziele. So setze McDonald's auf eine Ausweitung der Digitalisierung (mobiles Bestellen/Bezahlen, digitale/personalisierte Bestellung in Filialen), den Ausbau des Lieferservice sowie die Modernisierung von Restaurants in den USA (u.a. Bestellungen via Terminals, Tischservice).Die Langfristziele ab 2019 würden u.a. ein Umsatzwachstum, eine operative Marge im mittleren 40%-Bereich sowie ein EPS-Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich beinhalten und würden nach Meinung der Analystin größtenteils ambitioniert ausfallen. Der erstmals veröffentlichte Ausblick für 2017 sei hingegen ohne Überraschungen geblieben. Das neue Kapitalrückführungsprogramm umfasse 22 bis 24 (2013-2016: 30) Mrd. USD bis Ende 2019.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bewertet die McDonald's-Aktie unverändert mit dem Rating "verkaufen". Das Kursziel werde bei 113 USD belassen. (Analyse vom 03.03.2017)Börsenplätze McDonald's-Aktie: