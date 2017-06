NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

152,39 USD +0,99% (01.06.2017, 22:04)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (02.06.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Die objektive Auswertung anhand des "HSBC Trendkompass" signalisiere für die McDonald's-Aktie einen idealtypischen Haussetrend. Gemessen an der eindrucksvollen Serie von 21 weißen Wochenkerzen in Serie sei diese nüchterne Feststellung eindeutig zu schwach ausgedrückt. Da eine solche Folge mit steigenden Notierungen alles andere als alltäglich sei, möchten die Analysten die Aktie an dieser Stelle kritisch durchleuchten. Die Rally seit Jahresbeginn habe dazu geführt, dass das kalkulatorische Kursziel von rund 153 USD - abgeleitet aus der im Chart eingezeichneten Flaggenformation - nahezu ausgeschöpft sei. Gleichzeitig würden diverse Indikatoren - wie z.B. MACD, RSI und Relative Stärke nach Levy - auf historisch hohen Niveaus notieren.Der Aufwärtstrend sei zwar absolut intakt, aber die Luft für eine Fortsetzung der dynamischen Rally der letzten Monate werde zusehends dünner. Vor diesem Hintergrund könnten investierte Anleger durchaus Gewinnmitnahmen ins Auge fassen. Alternativ bietet sich zur Sicherung der bisher aufgelaufenen Kursgewinne ein Anheben des Stopps auf das Niveau der Mini-Kurslücke im Tagesbereich vom 12. Mai (untere Gapkante bei 144,40 USD) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 02.06.2017)XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:137,00 EUR +2,09% (02.06.2017, 09:02)Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:135,96 EUR +0,10% (02.06.2017, 09:14)