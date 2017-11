NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Lange Zeit wurde die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) von den Börsianern links liegen gelassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch seit Ende letzten Jahres stehe der Titel wieder hoch im Kurs. Es gehe von Rekord zu Rekord. Der Grund: McDonald's serviere wieder ordentliche Zahlen. Auch die kürzlich vorgelegte Q3-Bilanz sei am Parkett gut angekommen. Kein Wunder: Der Burgerbrater habe einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt. Unter dem Strich habe McDonald's mit 1,9 Mrd. US-Dollar fast 48 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum verdient. Für den entscheidenden Schub habe der Verkauf des China-Geschäfts gesorgt. Dadurch habe McDonald's einen Sonderertrag von 850 Mio. US-Dollar vor Steuern verbucht. Diesen herausgerechnet seien 1,76 US-Dollar je Aktie übrig geblieben, was im Rahmen der Erwartungen gelegen habe.Umsatzseitig habe die Fastfoodkette sogar etwas besser abgeschnitten als gedacht. Zwar seien die Erlöse im Zuge der Franchise-Strategie erneut zurückgegangen, diesmal um 10 Prozent auf 5,7 Mrd. US-Dollar. Auf gleicher Fläche habe McDonald's allerdings ein Plus von 6 Prozent geschafft. Der Marktkonsens habe bei 4,5 Prozent gelegen. Besonders erfreulich: Auf dem schwierigen Heimatmarkt habe der Konzern dank Sonderangeboten und Gourmet-Burgern ein überraschend kräftiges Verkaufsplus von 4,1 Prozent erzielt - der Wandel greife.Börsenplätze McDonald's-Aktie:Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:142,89 EUR -2,55% (09.11.2017, 19:57)