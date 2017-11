Xetra-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

8,011 EUR -2,13% (09.11.2017, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

8,01 EUR -1,73% (09.11.2017, 18:05)



ISIN Masterflex-Aktie:

DE0005492938



WKN Masterflex-Aktie:

549293



Ticker-Symbol Masterflex-Aktie:

MZX



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (09.11.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) unverändert zu kaufen.Masterflex habe im dritten Quartal die positive Entwicklung des ersten Halbjahrs fortgesetzt und den Umsatz erneut zweistellig gesteigert. Als noch wichtiger erachten die Aktienanalysten von SMC Research, dass dies diesmal auch mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung einhergegangen ist, die in Summe der ersten neun Monate die Rückkehr der (operativen) EBIT-Marge in den zweistelligen Bereich ermöglicht hat.Masterflex sei damit auf dem besten Wege, die eigene Prognose eines Umsatzwachstums von 6 bis 10 Prozent und einer zweistelligen EBIT-Marge auch im Gesamtjahr zu erreichen. Im Hinblick auf den Umsatz halten die Aktienanalysten von SMC Research diese Prognose sogar für zu konservativ, weswegen sie ihre darüber liegende Schätzung unverändert gelassen haben.Insgesamt sei das Bild überzeugend. Die von Masterflex in den letzten zwei Jahren ergriffenen Maßnahmen scheinen sich zunehmend auszuzahlen, weswegen wir auch bezüglich der weiteren Perspektiven weiterhin optimistisch sind, so die Aktienanalysten von SMC Research. Dementsprechend sähen die Aktienanalysten auch ihr Schätzszenario, das von einem fortgesetzten Wachstum bei sukzessive verbesserter Profitabilität ausgehe, weiterhin gut begründet.Börsenplätze Masterflex-Aktie: