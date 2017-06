Im Juni werde sich das Augenmerk auch auf die Zentralbanken richten. Während die Europäische Zentralbank angesichts des weiter abnehmenden Risikos möglicherweise größere Bereitschaft zu einer baldigen Straffung signalisieren werde, werde die FED ihren Leitzins vermutlich bei ihrer Sitzung am 14. Juni ein drittes Mal anheben.



Nach der Untergewichtung von US-Titeln, schrittweisen Gewinnmitnahmen in Europa und der Abkehr von der Empfehlung für weltweite Immobilienaktien sei die Aktienpositionierung jetzt neutral. "Mit dieser insgesamt neutralen Aktiengewichtung sind wir etwas vorsichtiger geworden", so Greil.



In einem von Renditedruck geprägten Umfeld bleibe Merck Finck vorsichtig und rechne bis Ende 2017 mit 0,75 bis 1,00 Prozent Rendite bei zehnjährigen deutschen Bundesanleihen und 2,75 bis 3,00 Prozent bei entsprechenden US-Treasuries. Daher bevorzuge die Bank weiterhin kurz- bis allenfalls mittelfristige Laufzeiten.



Sowohl weitere enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA als auch die politischen Kontroversen um Trump hätten den Druck für die US-Dollar verstärkt. Die Märkte würden eine Zinsanhebung durch die FED im Juni und eine weitere im Jahresverlauf 2017 voll einpreisen. Kurzfristig sei ein Erstarken des Dollars auf 1,10 möglich. Die Geldpolitik der EZB sowie die Haushalts- und Verschuldungstrends dürften den Euro weiter stärken. Merck Finck halte an der Spanne von 1,05 bis 1,20 Dollar je Euro fest. "Das Umfeld spricht jetzt für einen stärkeren Euro. Daher gehen wir davon aus, dass der Euro in der zweiten Jahreshälfte anziehen wird", kommentiere Greil.



Nach der erwarteten Entscheidung der OPEC, die Produktion für weitere neun Monate bis Ende des ersten Quartals 2018 zu kürzen, sollte sich der Brent-Preis bei rund 50 Dollar je Barrel in einer Spanne von 40 bis 60 Dollar einpendeln. Der Goldpreis verhalte sich "wie gewohnt": Er steige mit dem sinkenden Dollar. "Das Edelmetall ist eine gute Versicherung gegen die "Trump-Krise"", so Greil. Merck Finck belasse seine erwartete Sechs-Monats-Spanne unverändert bei 1.150 bis 1.350 Dollar. (06.06.2017/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die Münchner Privatbank Merck Finck hat ihre generelle Aktienpositionierung auf neutral reduziert, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Gleichzeitig halte sie an der Übergewichtung europäischer Titel und an der Untergewichtung von US-Titeln fest. "Merkel, May, Macron: Die pro-europäischen Staats- und Regierungschefs in Westeuropa gewinnen an Macht. Im Gegensatz dazu ist die politische Marschrichtung in den USA weniger klar. Die Unsicherheit hat aufgrund eines denkbaren Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump zugenommen", sage Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers, im aktuellen "Marktkompass" Juni 2017. Aber nicht nur mit Blick auf die Politik, auch unter Berücksichtigung der Konjunktur liege Europa vorn. Hinzu kämen die starken Ergebnisse des ersten Quartals, in dem die ohnehin attraktiver bewerteten europäischen Unternehmen noch positiver als die an der Wall Street hätten überraschen können.Anders als im Vereinigten Königreich, wo die im April auf 2,7 Prozent gestiegene Inflation sinkende Reallöhne bedeute, sei in der Eurozone mit ihrer erstarkenden Währung der Konjunkturtrend sehr solide. Das Wirtschaftswachstum habe im ersten Quartal bei 1,7 Prozent deutlich über den Erwartungen gelegen. Frühindikatoren würden ebenso wie das Verbrauchervertrauen in der Eurozone auf einen weiterhin guten Konjunkturtrend hindeuten.