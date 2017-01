Die Bedeutung von thematischem Denken, Urbanisierung, Globalisierung und Digitalisierung seien wichtige Trends, die für viele einen großen Einfluss auf die Art hätten, wie sie leben würden, und die voraussichtlich noch anhalten würden. Doch manchen Menschen in der Gesellschaft gehe der Wandel zu schnell. Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Millennials einerseits und einer alternden Bevölkerung andererseits würden für weitere kurzfristige Spannungen sowohl im politischen als auch im wirtschaftlichen Bereich sorgen. Die jüngste Schwäche bei Technologie- und Gesundheitsaktien könnte eine gute langfristige Anlagemöglichkeit darstellen, wobei die personalisierte Medizin, die Behandlung von altersbedingten Krankheiten sowie die Altenpflege besonders vielversprechende Bereiche darstellen würden.



Versorger als positive Überraschung? In den ersten Wochen nach der US-Präsidentschaftswahl hätten die Inflationserwartungen zugenommen, und entsprechend hätten auch die langfristigen Zinsen angezogen. Als Konsequenz hätten typische Anleihealternativen, wie Immobilienfonds (REITs) und Versorger, schwächer als der Gesamtmarkt tendiert. Doch US-amerikanische Versorger könnten zu den größten Profiteuren der Entwicklungen gehören, die zur Zeit im Fokus der Anleger stünden. Stichpunkte seien hierbei Senkungen bei Unternehmenssteuern, da Versorger ihre Steuern meist zu 100% in den USA bezahlen würden, höhere Infrastrukturausgaben, die Chancen für Wasserwerke und Stromnetzbetreiber (Smart Grid) eröffnen würden, sowie Inflationsanstieg (da Wasser- und Energiepreise in der Regel inflationsbereinigt seien).



Renditen für US-amerikanische Staatsanleihen scheinen eine Aufwärtsbewegung zu durchlaufen, so Duncan Wilkinson, Chief Executive Officer bei AlphaSimplex Group.



Bereits im Oktober seien erste Veränderungen zu beobachten gewesen, doch erst die US-Präsidentschaftswahl am 8. November habe einen sehr plötzlichen und steilen Anstieg bei der Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen ausgelöst. Habe man also den Tiefpunkt bei den Renditen von Staatsanleihen gesehen, und erwarte uns jetzt ein stetiger Anstieg? Für eine klare Aussage sei es noch zu früh. Doch es sei ein gutes Beispiel dafür, wie sich aufgrund einer neuen fundamentalen Information ein neuer Trend bilden könne.



Wenn die Zinsen 2017 weiter steigen würden, würden Long-Positionen in Anleihen unter Druck geraten, und Portfolios mit der Möglichkeit, Short-Positionen in Anleihen einzugehen, hätten einen Vorteil. Die Anleger hätten in den vergangenen 30 Jahren von einem deutlichen zyklischen Rückgang der Zinsen profitiert. Doch dieser Rückenwind, der bis vor Kurzem noch spürbar gewesen sei, werde 2017 wahrscheinlich fehlen. Möglicherweise werde sogar ein Gegenwind daraus.



Risiko und Volatilität bei Aktien würden steigen. Bei AlphaSimplex hätten die Experten eine eigene Kennzahl, um das Abwärtsrisiko von Aktien zu messen, den Downside Risk Index (DRI). Momentan liege diese Kennzahl für internationale Aktien und Aktien aus Schwellenländern leicht über dem langfristigen Durchschnitt, jedoch nicht auf einem extremen Niveau, und für US-Aktien nahe dem langfristigen Durchschnitt. Das scheine der Intuition zu widersprechen, da Aktien 2016 gestiegen seien und man nach den US-Wahlen keine extrem negative Marktreaktion gesehen habe.



Doch zum Aktienjahr 2016 gehöre auch ein sehr unruhiges erstes Quartal, das überall auf der Welt geprägt gewesen sei von der Befürchtung, das Wachstum in China könnte sich verlangsamen. Auch fast ein Jahr später stelle der Zustand der chinesischen Wirtschaft weiterhin ein globales Risiko dar. Hinzugekommen sei noch die Ungewissheit, wie sich die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China entwickeln würden.



Auch bezüglich der Erholung in Europa hätten die Experten Zweifel, zumal sie durch die Komplexität der Einwanderungsbewegungen und der Flüchtlingskrise teilweise erschwert werde. Und würden die Experten nicht das Brexit-Votum vergessen, das - ähnlich wie die US-Wahl - der Weltordnung ein gewisses Maß an Unsicherheit hinzugefügt habe.



Volatilität bei Aktien sei geläufig. In der Regel sei sie definiert als die Standardabweichung der Rendite über einen bestimmten Zeitraum. Die Experten würden über eine mathematisch definierte Kennzahl für die Volatilität von Aktien verfügen, die auf harten Zahlen beruhe. So könnten sie die derzeitige Volatilität mit historischen Durchschnitten vergleichen und sehen, ob sie hoch oder niedrig sei. Für ordnungspolitische Volatilität gebe es keine entsprechende Kennzahl, doch wenn es sie gäbe, dann wäre sie zur Zeit wohl extrem hoch.



Es sei eine ganze Reihe ordnungspolitischer Änderungen während der Obama-Administration durchgeführt worden, und zahlreiche hätten kurz vor der Umsetzung gestanden. Zu diesen Änderungen würden etwa der "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act", mit dem das Finanzmarktrecht grundlegend geändert worden sei, allgemeine Gesetze mit Auswirkungen auf die Finanzen wie der "Patient Protection and Affordable Care Act" (ObamaCare), der Vorschlag zu Derivaten und die neue Liquiditätsregel der Securities and Exchange Commission (SEC) sowie die Regelungen des US-Arbeitsministerium zu Vermögensverwaltungsstandards zählen. Werde eine Trump-Administration diese Regelungen abschaffen und ersetzen? Oder würden die Gesetze nur leicht angepasst? Würden manche Regelungen im Zuge der gesetzgeberischen Prozesse stillschweigend unter den Tisch fallen? Werde ein neues Gesetz eingeführt, nur um zwei andere Gesetze abzuschaffen?



Es sei noch zu früh, um hier Sicheres sagen zu können. Die neue Administration sei gerade dabei, wichtige Positionen zu besetzen. Jede neu bekannt gegebene Information, etwa zu den neuen SEC-Kommissaren oder zum neuen Finanzminister, sei Nahrung für Spekulationen, die teils auf Veränderungen hindeuten würden, teils aber auch darauf, dass sich weniger ändern könnte als erwartet. Dieses Nebeneinander sei, so habe man inzwischen gelernt, Teil des Stils von Trump. Das Spekulieren in alle Richtungen sowie die Implikationen für die Märkte würden die Experten als Regulatorische Volatilität ("RegVol") definieren, und sie würden sagen, diese Volatilität sei nie höher gewesen.



Lauern im Jahr 2017 besonders viele Gefahren? Viele Kommentatoren malen entsprechende Schreckensszenarien und sind skeptisch in Bezug auf die weitere Entwicklung in Europa, so Isaac Chebar, European Equity Manager bei DNCA Finance.



Sicherlich gebe es derzeit viele Unwägbarkeiten: Wahlen in den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone: Frankreich und Deutschland. Überall extremistische und populistische Parteien, die gegen den Euro wettern würden. Defizite unter Kontrolle, doch nur um den Preis großer Ungleichheiten zwischen Nord und Süd. Die Sichtweite am Aktienmarkt sei momentan sicherlich eingeschränkt. Aber wann liege dort die Zukunft schon ganz klar zutage?



Wer über die europäische Landschaft nachdenke, könne auch auf konstruktive Gedanken kommen:



- Wenn es einen Ort gebe mit Spielraum für Steuersenkungen, dann sei es Europa. Länder mit hoher Arbeitslosigkeit wie Spanien, Italien und Frankreich könnten mit einem angebotsorientierten Ansatz für Überraschung sorgen.



- In vielen Industrieländern würden die Ausgaben für Infrastruktur aufgestockt und Europa möchte möglicherweise nicht den Anschluss verlieren.



- Das Verbrauchervertrauen sei in Anbetracht der Ereignisse (Terroranschläge, Bankenkrise in Italien, Probleme bei der Deutschen Bank, Italien-Referendum, Brexit) immer noch sehr hoch. Dies könnte ein Zeichen sein, dass sich die Dinge zum Besseren wenden würden.



- Die europäischen Unternehmen hätten ihre Betriebskosten konsequent gesenkt. Das Volumen der Investitionskredite nehme zu. Verantwortlich dafür seien die quantitative Lockerung durch die Europäische Zentralbank sowie eine bessere Kreditverfügbarkeit. Der schwache Euro und die immer noch sehr niedrigen Zinsen könnten sich unter günstigeren wirtschaftlichen Umständen als eine schlagkräftige Kombination erweisen.



Unternehmen könnten dann von diesen Bedingungen sowie von einem flexibleren Arbeitsmarkt profitieren. Die Verbraucherausgaben würden wohl über weite Strecken des Jahres relativ niedrig bleiben. Doch eine niedrigere Arbeitslosigkeit und moderate Lohnerhöhungen Anfang 2018 könnten die zweite Säule in diesem europäischen "Wachstums-Revival" bilden. Große Befürchtungen habe man auch zu einem möglichen Wahlerfolg von Donald Trump gehegt. Doch die Märkte hätten deutlich zugelegt (was sicherlich eine Übertreibung gewesen sei, denn man müsse abwarten, wie er tatsächlich agiere). In Frankreich würden die Wahlen erst im April stattfinden, doch mittlerweile sei klar, dass die Rechten (Les Républicains) mit François Fillon einen Kandidaten hätten, der mit einem glaubwürdigen Wirtschaftsplan gegen die populistische Kandidatin Marine Le Pen (Front National) antreten werde und dabei gute Chancen habe.



Europa müsse noch einige Hürden überwinden. Doch Schritt für Schritt könnte das gelingen. Und was sei mit dem Brexit? Könne er noch abgewendet werden? Das wäre eine große Überraschung, mit der eigentlich niemand rechne. Aber ausgeschlossen sei nichts. (31.01.2017/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - 2016 war ein Jahr der Überraschungen, so die Experten von Natixis Global Asset Management.Mit dem Pro-Brexit-Votum und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten hätten die wenigsten gerechnet. Doch abgesehen von einem kurzfristigen Verkaufsdruck hätten sich die globalen Märkte relativ widerstandsfähig gezeigt. Worauf müssten sich die Anleger 2017 gefasst machen? Asset Manager aus den Bereichen Aktien, Anleihen, nachhaltige Investments, alternative Investments und europäische Aktien würden darlegen, welche Probleme, Chancen und Überraschungen das neue Jahr für Anleger bereithalten könnte."Die "zentrale" Rolle der Notenbanken wird 2017 ihr Ende finden, indem die Zinspolitik eine geringere und die wirtschaftliche Entwicklung endlich eine größere Rolle spielen wird. Zwar wird der Finanzsektor von steigenden Zinsen profitieren und die Bewertung einzelner Unternehmen darunter leiden, aber mehr denn je sollten Anleger auf die Umsatztreiber einzelner Firmen und Sektoren achten. Und auch die Auswirkungen von geopolitischen Ereignissen sollte man im Auge behalten. Präsident Trump hat noch vor Amtseintritt den starken Dollar kommentiert und wird alles tun, um die Märkte zugunsten der Amerikaner zu lenken. Die Politik, die "America Great" machen soll, hat sich schon längst in diversen Sektoren bemerkbar gemacht. Um die Verlierer zu umschiffen, ist aktives Asset Management gefragter denn je", so Jörg Knaf, Executive Managing Director, DACH Countries, Natixis Global Asset Management.1. Schwaches Wachstum? Seit mehreren Jahren warten wir nun darauf, dass die Weltwirtschaft wieder ähnlich stark wachsen wird wie vor der Finanzkrise, so William Nygren Partner, Equity Manager bei Harris Associates. Mehrfach habe die Weltbank am Anfang eines Jahres verkündet, dass ein vernünftiges Wachstum vor der Türe stehe. Doch im Jahresverlauf habe sie ihre Erwartungen regelmäßig nach unten anpassen müssen. Zu den wichtigsten Begleiterscheinungen des niedrigen Wachstums würden Zinsen nahe der Null-Prozent-Marke gehören, Rohstoffpreise unterhalb der Schwelle, die neue Explorationsprojekte rechtfertigen würde, und unterdurchschnittliche Ergebnisse bei zyklischen Unternehmen.2. Wachstumsdynamik? Sollte 2017 tatsächlich das Jahr werden, in dem das Wachstum positiv überrasche, so würden wahrscheinlich ganz unterschiedliche Branchen den Aufschwung am Aktienmarkt anführen. Deshalb würden die Experten Unternehmen favorisieren, die von höheren Zinsen und anziehenden Rohstoffpreisen profitieren dürften (also Banken und andere Finanzunternehmen sowie Energieunternehmen), und zyklische Industriewerte, deren Gewinne sich erholen dürften.3. Unwägbarkeiten einer Trump-Administration. Ob sich das weltweite Wachstum beschleunige oder nicht, werde entscheidend von der Politik der USA abhängen. Während eines rauen Wahlkampfs habe der spätere Sieger zahlreiche Maßnahmen versprochen, von denen manche günstig, manche ungünstig für das Wachstum wären. Wenn sich die neue Trump-Administration auf eine Steuerreform und einen Abbau von Regulierungen konzentriere, hätte dies wahrscheinlich einen signifikanten Anstieg des Wachstums zur Folge. Sollte der Fokus jedoch auf einer Beschränkung des Welthandels und einer Deportation von illegalen Einwanderern liegen, könnte dies das Wachstum schwächen.Aus Sicht der Experten sei die Wahrscheinlichkeit, dass die Politik insgesamt wachstumsfreundlich ausfallen werde, deutlich höher. Globale Wachstumskräfte hätten sich zudem über viele Jahre hinweg als stark genug erwiesen, um sich gegen verfehlte staatliche Politikansätze durchzusetzen. Als langfristige Investoren halte man die Bewertungen von denjenigen Unternehmen, die am meisten von einem Konjunkturaufschwung profitieren würden, derzeit für attraktiv.Eine Rückkehr des Wachstums könnte für viele Anleger zu einer unangenehmen Überraschung werden, weil damit Investments, die als risikoarm gelten würden, plötzlich riskanter werden könnten als Investments mit vermeintlich hohem Risiko. Die meisten Anleger würden das Risiko einer Aktie anhand der Wahrscheinlichkeit bewerten, dass die Gewinne von den Erwartungen abweichen würden, und zu wenig auf den Preis achten. Die Experten würden schon seit Längerem sagen, dass Unternehmen, die zwar eine geringe Volatilität, jedoch ein historisch hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aufweisen würden, riskanter seien als Unternehmen mit hoher Volatilität und einem relativ niedrigen KGV.Angesichts der niedrigen Zinsen hätten sich die Aktien von stabilen, langsam wachsenden Unternehmen, die einen Großteil ihrer Gewinne als Dividende ausschütten würden, bei Anlegern, die mit den niedrigeren Renditen am Anleihemarkt unzufrieden seien, als Alternative zu Anleihen etabliert. Diese Unternehmen würden traditionell über ein unterdurchschnittliches KGV verfügten, während sie heute vergleichsweise teuer seien. Selbst wenn sich ihre Unternehmenslage wie erwartet entwickle, bestehe doch ein hohes Risiko, sollten die KGVs auf ihren langfristigen Durchschnitt zurückfallen. Doch genau mit einem solchen Rückgang sei bei steigenden Zinsen zu rechnen. Deshalb würden die Experten die meisten Energieversorger, Telekommunikationsanbieter sowie US-basierten Konsumgüterhersteller zur Zeit für wenig attraktiv halten.Zudem würden sich Aktien in einem Umfeld mit höheren Zinsen wahrscheinlich als weniger risikobehaftet erweisen als langlaufende Anleihen, die derzeit historisch niedrige Renditen abwerfen würden. 2017 könnte also ein Jahr werden, das die Risikoeinschätzungen der Anleger auf den Kopf stelle.Man müsse die Spannungen sehr genau im Blick behalten, die in den Gesellschaften entstünden, wenn Kooperation und Akzeptanz dem Bau von Mauern, einer Stärkung der Nationalstaatlichkeit und einer zunehmenden Virtualisierung weichen würden. Der Vormarsch des Protektionismus, die anhaltende Bedrohung durch Terroristen, aufkommende Grenzkonflikte und Nationalstaaten, die mit den Muskeln spielen würden, während andere den Blick nach innen richten würden, würden einen gefährlichen Nährboden für aneinander Vorbeireden, falsch verstandene Handlungen sowie unvorhersehbare, von Impulsen motivierte Aktionen bilden. Geopolitische und humanitäre Krisen seien Realitäten in diesem Umfeld.So sehe also der Hintergrund aus, vor dem jetzt neue politische Maßnahmen beschlossen würden, die das schwache Wachstum in den Industrieländern ankurbeln sollten. Werde diese neue Richtung der Politik - eine aggressive Fiskalpolitik - in dieser verlängerten Spätphase des Aufschwungs die richtige Antwort sein, oder handle es sich um eine Überreaktion, die zu spät komme und den kommenden Abschwung nur noch verschärfe?Wie lange würden die guten Zeiten noch anhalten, und wer werde durch die neue Politik den Anschluss verlieren?Es ist schwer, einen Ausblick auf 2017 zu wagen, ohne über die Pläne des gewählten US-Präsidenten Donald Trump zu sprechen, so Jens Peers, Chief Investment Officer, Portfolio Manager bei Mirova. Nichtsdestoweniger möchte er einige Punkte nennen, die für das nachhaltige Investieren im neuen Jahr wichtig sein würden.Möglicherweise würden Aktien besser abschneiden als Anleihen. Steuersenkungen und Infrastrukturausgaben könnten die Unternehmensgewinne, die Beschäftigungslage und die Verbraucherausgaben ankurbeln. Diese drei Faktoren dürften die Entwicklung des Aktienmarkts unterstützen. Gleichzeitig würden sie auch zu höheren Inflationserwartungen führen. Inflation habe in der Regel positive Auswirkungen auf die Aktienmärkte, weil sie die Nominalverzinsung steigen und die Anleihepreise sinken lasse.Green Bonds würden an Bedeutung zunehmen. Was die Finanzierung seiner Infrastrukturausgaben angehe, scheine der gewählte Präsident Trump stark auf den Privatsektor zu setzen, und hierbei hauptsächlich auf Public-Private-Partnerships (PPP). Da Projektfinanzierung kapitalintensiv sei und die Banken weltweit bei der Kreditvergabe zurückhaltender geworden seien, könnte dem Anleihemarkt hier eine bedeutende Rolle zukommen. Zuflüsse in Green Bonds würden genutzt, um klar definierte Projekte mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt zu finanzieren, also Projekte, die etwa den Klimawandel verlangsamen, die Wasserqualität verbessern oder die Biodiversität steigern würden. Der Klimawandel stehe nicht sehr weit oben auf Trumps Agenda, doch andere Bereiche wie Wasser, effiziente Stromnetze und effiziente Schienennetze seien mit Sicherheit Teil der Infrastrukturpläne. Die Beliebtheit von Green Bonds könnte davon profitieren.Vorsicht sei geboten. Nach der US-Präsidentschaftswahl hätten zyklische Aktien sowie Aktien aus dem Infrastrukturbereich deutlich an Wert zulegen können, weil die Anleger ein höheres und länger anhaltendes Wirtschaftswachstum sowie höhere Infrastrukturausgaben erwartet hätten. Doch bis man Details zu den Plänen kenne und erst recht, bis sie sich in den Gewinnen der Unternehmen niederschlagen würden, werde noch einige Zeit vergehen. Möglicherweise werde es deshalb bei den Ergebnismeldungen der nächsten Quartale noch einige Enttäuschungen geben.