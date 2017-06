Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:

Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (02.06.2017/ac/a/nw)



Manz (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF), der Spezialmaschinenbauer mit den strategischen Geschäftsbereichen "Solar", "Electronics" und "Energy Storage", hat im ersten Quartal 2017 zwar noch nicht von der strategischen Zusammenarbeit im Bereich der CIGS Dünnschicht Solartechnologie mit der Shanghai Electric Group und Shenhua Group profitiert: Die Erlöse sackten um 26,2 Prozent auf 47,6 Mio. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Jedoch seien die Zahlen durch einen Großauftrag im Vorjahr verzerrt. Mit einem EBITDA von 23,2 Mio. Euro habe sich die Profitabilität im Vergleich zum Vorjahr, als nur 0,9 Mio. Euro hängen geblieben seien, deutlich erhöht. Dies sei jedoch insbesondere auf einen buchhalterischen Einmaleffekt von 34,4 Mio. EUR aus dem Verkauf der Manz CIGS Technology zurückzuführen.Positiv sei der Erhalt eines strategisch wichtigen Auftrags im Display-Bereich. Mit der Order im Volumen von knapp 20 Mio. Euro festige das Unternehmen seine Marktposition im dynamisch wachsenden Displaymarkt in China. Angesichts der Serie an positiven Nachrichten sei es zu verschmerzen, dass der chinesische Großaktionär Shanghai Electric auf die Vorlage eines Pflichtangebots verzichten werde. Denn der Konzern habe die Option auf eine Stimmbindungsvereinbarung mit Firmengründer Dieter Manz nicht wahrgenommen. Shanghai Electric werde aber weiterhin mit 19,67 Prozent an Manz beteiligt bleiben.Nach einer ersten negativen Reaktion sei die Manz-Aktie nach oben gedreht. Zwar habe das mögliche Übernahmeangebot den Kurs nach unten abgesichert. Gleichzeitig habe es sich aber auch als Kursbremse erwiesen. Diese könnte nun gelöst werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 21/2017)