Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (07.03.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von der Montega AG:Christopher Rodler und Patrick Speck, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Hightech-Maschinenbauers Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF).Manz habe heute vorläufige Zahlen für 2016 veröffentlicht und einen qualitativen Ausblick für 2017 gegeben.Der Umsatz habe sich auf 231 Mio. Euro (+4%) belaufen und habe leicht über den Analystenerwartungen gelegen (MONe: 227 Mio. Euro). Das EBIT habe wie erwartet deutlich auf -36,7 Mio. Euro verbessert werden können (2015: -58,2 Mio. Euro), habe die Analystenschätzung jedoch verfehlt (MONe: -28,8 Mio. Euro). Damit lägen Umsatz und Ergebnis innerhalb der zuletzt ausgegebenen Prognose (Umsatz auf Vorjahresniveau, signifikant verbessertes EBIT).Für 2017 rechne Manz mit einer Rückkehr zur Profitabilität. Eine detaillierte Prognose für das laufende Geschäftsjahr werde das Unternehmen mit dem Geschäftsbericht am 30. März 2017 veröffentlichen.Die deutliche Verbesserung beim EBIT in 2016 sei primär auf eine gesunkene Kostenbasis zurückzuführen. Durch Maßnahmen zur Prozessoptimierung hätten Material- und Personalaufwendungen reduziert werden können. Manz plane, durch laufende Optimierungsmaßnahmen aus dem Programm Manz 2.0 den Break-Even-Level weiter zu senken. Die Analysten würden davon ausgehen, dass dieser in 2017 bei rund 300 Mio. Euro liegen werde.Die Geschäftszahlen für 2016 dürften nach Erachten der Analysten eine untergeordnete Bedeutung haben, da sich der Blick der Investoren angesichts der im Januar erzielten CIGS-Großaufträge bereits auf 2017 richten sollte. Angesichts der Auftragslage sowie der laufenden Optimierungsmaßnahmen würden die Analysten davon ausgehen, dass der erfolgreiche Turnaround gelinge.Christopher Rodler und Patrick Speck, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen die "kaufen"-Empfehlung für die Manz-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 46,00 Euro. (Analyse vom 07.03.2017)