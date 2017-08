Börsenplätze Manz-Aktie:



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (22.08.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Robert-Jan van der Horst von der Montega AG:Robert-Jan van der Horst, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Hightech-Maschinenbauers Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF).Nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen haben der Analyst mit Manz über die Potenziale der strategischen Neuausrichtung gesprochen und seine Prognosen grundlegend überarbeitet.2017 sei geprägt von Umbrüchen: Nachdem der vormalige CRO Eckhard Hörner-Marass nun den Posten des Vorstandsvorsitzenden übernommen habe, werde die Neuausrichtung des Konzerns weiter vorangetrieben. Im Fokus dieses Wandels stehe die Verringerung des Klumpenrisikos sowie der Abhängigkeit von einzelnen Großprojekten und die Stärkung des Geschäfts mit Serienlösungen. Dies habe im ersten Halbjahr zu einem Umsatzeinbruch im Bereich Energy Storage um 66% auf 12,0 Mio. Euro geführt, nachdem Manz beschlossen habe, die Zusammenarbeit mit einem Großkunden aus dem Bereich Consumer Electronics nicht weiterzuführen. Zum anderen habe die Entwicklung neuer Serienmaschinen im Bereich Electronics in H1 zu einem EBIT-Rückgang von -5,8 Mio. Euro im Vorjahr auf -11,0 Mio. Euro geführt.Der Analyst rechne in den kommenden Monaten mit weiteren Aufträgen, die die Visibilität für die kurz- und mittelfristigen Umsatzpotenziale deutlich erhöhen dürften. In den Bereichen Electronics und Energy Storage würden in H2 mehrere Serienprodukte am Markt eingeführt. Diese dürften sich bereits in Q4 positiv im Auftragseingang niederschlagen und eine erste Indikation für den erwarteten Turnaround in 2018 liefern. Im Bereich Energy Storage rechne der Analyst mit größeren Orders für Produktionsanlagen für die E-Mobilität. Zudem dürften nach der erfolgreichen Installation der CIGS-Anlagen im kommenden Jahr die Verhandlungen über Folgeaufträge beginnen, die die mittelfristige Visibilität für den Solarbereich deutlich verbessern würden.Die strategische Neuausrichtung der Manz AG berge nach Erachten des Analysten signifikantes Wachstumspotenzial in den Bereichen Solar, Electronics und Energy Storage. Er habe daher seine Schätzungen in allen Segmenten grundlegend überarbeitet.Die EBIT-Marge sollte sukzessive ansteigen und mittelfristig zwischen 8 und 9% erreichen. Die Ergebnisprognose für das laufende Jahr habe der Analyst aber vor allem aufgrund der höher als erwarteten Verluste im Bereich Energy Storage und der Verzögerung beim Start des CIGS-Auftrags nach unten revidiert. Gleichzeitig seien die Mittelfristschätzungen erhöht worden, um die Umsatzpotenziale der Neuausrichtung adäquater zu reflektieren. Aufgrund der geringen Erfahrungswerte mit den neuen Produkten und der noch geringen Visibilität habe der Analyst den WACC vorerst von 7,6% auf 8,4% erhöht.Manz befinde sich aktuell in einem Wandel, der die hohe Abhängigkeit von Großprojekten reduzieren und neue stabilere Umsatzpotenziale erschließen solle. Auch wenn dieser Umbruch die operative Entwicklung im laufenden Jahr deutlich belaste, sehe der Analyst für die kommenden Jahre signifikante Umsatz- und Ergebnispotenziale, die im aktuellen Kurs noch nicht ausreichend abgebildet würden. Der Analyst habe seine Prognosen grundlegend überarbeitet und sein DCF-basiertes Kursziel von 46,00 Euro auf 55,00 Euro angehoben.Robert-Jan van der Horst, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Manz-Aktie. (Analyse vom 21.08.2017)