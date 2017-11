Xetra-Aktienkurs Manz-Aktie:

Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (15.11.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Robert-Jan van der Horst von der Montega AG:Robert-Jan van der Horst, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF).Manz habe gestern die Q3-Zahlen vorgelegt und die Guidance für das Gesamtjahr bestätigt. Der Umsatz in Q3 habe mit 73,0 Mio. Euro 68,5% über dem Vorjahreswert gelegen. Treiber seien im Wesentlichen der Solar-Großauftrag (Solar 21,3 Mio. Euro, +572,9% yoy) und das weiterhin starke OEM-Geschäft (Contract Manufacturing 21,8 Mio. Euro, +116,4%) gewesen. Das Electronics Subsegment Electronic Components (FPD, PCB) entwickle sich weiter stabil. In den Bereichen Energy Storage und dem Electronics Subsegment Electronic Devices hätten erste Erfolge bei der Neukundenakquise erzielt werden können, die jedoch noch nicht ausreichen würden, um den Wegfall der Großaufträge aus der Smartphone-Industrie vollständig zu kompensieren.Die Abkehr von Großprojekten mit hohem Cluster-Risiko hin zu einem breiteren Produktportfolio mit wiederkehrenden Service-Umsätzen schreite weiter voran. Neben der Markteinführung zahlreicher Serienmaschinen im Bereich Electronics entwickle Manz im Segment Energy Storage weitere Produkte, um die Abhängigkeit von der E-Mobility zu reduzieren. Die Produktentwicklungen sowie die Etablierung eines korrespondierenden Vertriebs- und Service-Apparats würden die Profitabilität zwar weiterhin belasten, die operativen Verluste (EBIT) auf Konzernebene hätten aber durch die gute Entwicklung in Solar und Contract Manufacturing mit -6,2 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr mehr als halbiert werden können.Die Guidance von über 350 Mio. Euro Top-Line impliziert einen Q4-Umsatz von knapp 160 Mio. Euro und ein ausgeglichenes EBIT, was die Aktienanalysten von der Montega AG vor dem Hintergrund der visiblen Solar Umsätze aber für realistisch halten. Im Bereich Electronics sollte die Einführung der neuen Serienprodukte ab 2018 bereits einen spürbaren Einfluss auf die Umsatzentwicklung haben und nachhaltig die Rückkehr zur Profitabilität ermöglichen. Die Projektakquisitionen für die E-Mobilität lägen ebenfalls im Plan. So habe Manz bereits ein erstes Pilotprojekt vom Kunden final qualifizieren lassen können. Bei vier weiteren Projekten werde eine Entscheidung in den nächsten Quartalen erwartet. Die die Aktienanalysten von der Montega AG gehen vom Start der Serienproduktion in 2019 aus.Robert-Jan van der Horst, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt sein Kursziel von 55,00 Euro und seine Kaufempfehlung für die Manz-Aktie. (Analyse vom 15.11.2017)Börsenplätze Manz-Aktie: