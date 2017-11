Tradegate-Aktienkurs Magna-Aktie:

Kurzprofil Magna International Inc.:



Magna International Inc. (ISIN: CA5592224011, WKN: 868610, Symbol: MGA) ist ein führender globaler Automobilzulieferer mit 328 Produktionsstätten sowie 99 Zentren für Produktentwicklung, Engineering und Vertrieb in 29 Ländern. Seine mehr als 163.000 Mitarbeiter tragen dank innovativer Prozesse und World Class Manufacturing zu höherer Wertschöpfung für seine Kunden bei. http://www.magna.com/de/ (10.11.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Magna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marco Bernegg von "Der Aktionär" ist die Aktie des kanadischen Autozulieferers Magna International Inc. (ISIN: CA5592224011, WKN: 868610, Symbol: MGA) ein absolutes Schnäppchen.Nach dem steilen Kursanstieg von 18% seit Mitte September, der insbesondere durch das Tesla-Gerücht getrieben gewesen sei, habe das Wertpapier letztlich leichte Verluste hinnehmen müssen, obwohl die gestern vorgelegten Quartalszahlen die Analystenerwartungen übertroffen hätten.Das Unternehmen vermelde ein weiteres erfolgreiches Quartal und habe Umsatz und Gewinn gesteigert. Analysten hätten einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD erwartet. Diese Schätzungen seien mit 1,36 USD übertroffen worden. Ferner sei der Umsatz wegen hoher Nachfrage in Nordamerika um 7,3% auf 9,5 Mrd. USD gestiegen. In der selben Periode letzten Jahres habe der Erlös nur 8,85 Mrd. betragen. Der Gewinn in Höhe von 503 Mio. USD sei im Vergleich zum Vorjahr identisch.Die Magna-Aktie ist mit einem KGV von 9 ein absolutes Schnäppchen, so Marco Bernegg von "Der Aktionär". Bewahrheite sich das Tesla-Gerücht, habe sie noch viel Luft nach oben. (Analyse vom 10.11.2017)Börsenplätze Magna-Aktie: