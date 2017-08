Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (28.08.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) nach wie vor zu kaufen.Die MS Industrie AG weise im ersten Halbjahr 2017 zwar mit -3,6% auf 123,94 Mio. EUR (VJ: 128,58 Mio. EUR) eine leicht rückläufige Umsatzentwicklung auf, es würden jedoch Aufholtendenzen vorliegen. Während im ersten Quartal 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 58,5 Mio. EUR erzielt worden seien, seien diese im zweiten Quartal 2017 deutlich auf 65,4 Mio. EUR geklettert.Ein wichtiger Aspekt dieser aufwärtsgerichteten Umsatzentwicklung seien die wieder steigenden Umsätze im Powertrain-Segment in der Region Nordamerika. Wie im Vorfeld erwartet, sei die Nachfrageentwicklung in dieser Region, nach dem starken Einbruch der LKW-Zulassungszahlen der vergangenen Berichtsperioden, wieder deutlich positiver gewesen. Gemäß Marktdaten hätten die LKW-Zulassungszahlen (Class 5-8) in den USA im zweiten Quartal 2017 um rund 37% über dem Vorjahreswert gelegen. Als Lieferant kompletter Ventiltrieb-Systeme für schwere Dieselmotoren hänge die MS Industrie-Gruppe über das Segment Power Technology Group (PTG) stark von der Nachfrageentwicklung nach schweren LKW ab.Nachdem die zwischenzeitliche Umsatzschwäche in Nordamerika ausgeglichen worden sei, hätten die deutschen Gesellschaften im ersten Halbjahr 2017 überraschend einen absoluten Umsatzrückgang in Höhe von -8,13 Mio. EUR auf 61,73 Mio. EUR präsentiert (VJ: 69,86 Mio. EUR). Dies sei in erster Linie der herausragenden Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres geschuldet, als sich die deutschen Gesellschaften, mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 12,7%, besonders dynamisch entwickelt hätten.Ausgehend von der in den Augen der Analysten positiven Entwicklung der Halbjahreszahlen 2017 sowie der insbesondere im zweiten Quartal erreichten hohen Dynamik, hätten sie ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2017 und 2018 jeweils leicht nach oben hin angepasst. Damit würden die Analysten auch die von der Gesellschaft kommunizierte Unternehmensguidance als etwas zu konservativ bzw. zu vorsichtig formuliert erachten.Im Rahmen ihres aktualisierten DCF-Modells hätten die Analysten einen fairen Wert von 4,70 EUR (bisher: 4,30 EUR) je Aktie ermittelt. Die leichte Kurszielanhebung resultiere dabei sowohl aus der leichten Prognoseanhebung für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 als auch aus dem so genannten "Roll-Over-Effekt". Dabei hätten die Analysten das aktualisierte Kursziel auf Basis Geschäftsjahresende 2018 berechnet (bisher: 2017), woraus sich typischerweise eine technische Kurszielanhebung ergebe.Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 3,95 EUR ergibt sich ein Kurspotenzial in Höhe von ca. 20% und daher vergeben Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, der MS Industrie-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 28.08.2017)