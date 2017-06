Bei einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 3,33 EUR ergibt sich ein Kurspotenzial in Höhe von ca. 30,0% und daher vergibt Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, der MS Industrie-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 06.06.2017)



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) (ehemals GCI Industrie AG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe der Antriebstechnik und des Sondermaschinenbaus im deutschen Mittelstand. Die Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2013 ein Umsatzvolumen von rund 180 Mio. Euro mit insgesamt rund 1.000 Mitarbeitern an vier Produktionsstandorten, davon drei in Deutschland und einer in den USA. (06.06.2017/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) nach wie vor zu kaufen.Der MS-Konzern weise für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 einen Umsatzrückgang in Höhe von 13,5% auf 237,50 Mio. EUR (VJ: 274,44 Mio. EUR) aus. Dass die Gesellschaft nicht an den von Sondereffekten geprägten Wert des Vorjahres anknüpfen könne, sei zuvor so erwartet worden. In den Umsatzerlösen des Vorjahres sei dabei der Fertigungsauftrag des neuen Produktionsgebäudes in Trossingen in Höhe von 19,35 Mio. EUR enthalten gewesen, welches vollständig in 2015 fertig gestellt worden sei. Bereinigt um diesen Effekt weise der MS-Konzern im Kerngeschäft der Industriebeteiligungen einen geringeren Umsatzrückgang in Höhe von -6,9% von 255,10 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2015) auf 237,50 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2016) aus.Das rückläufige Umsatzniveau bei den Industriebeteiligungen sei hauptsächlich auf einen erheblichen Nachfragrückgang aus den USA zurückzuführen. In den USA hätten die Verkaufszahlen bei den so genannten "Class 8"-Fahrzeugen in 2016 um 22,6% unterhalb des Verkaufszahlen des Kalenderjahres 2015 gelegen. Die MS-Gruppe hänge als Zulieferer für schwere Verbrennungsmotoren besonders von den LKW-Zulassungszahlen ab, so dass die Umsätze in dieser für die Gesellschaft wichtigen Region um 37,02 Mio. EUR bzw. um 32,8% deutlich unterhalb des Vorjahreswertes gelegen hätten. Im Gegensatz zu den Umsätzen in Nordamerika sowie den rückläufigen Umsätzen in der Region "Übriges Amerika" weise die Gesellschaft in den übrigen Regionen eine positive Umsatzentwicklung auf, insgesamt habe aber die Umsatzschwäche in Nordamerika nicht kompensiert werden können.Analog zum Umsatzrückgang habe sich das um Sondereffekte bereinigte EBITDA auf 18,76 Mio. EUR reduziert (VJ: 24,87 Mio. EUR). Die rückläufige EBITDA-Entwicklung sei insbesondere eine Folge der deutlich rückläufigen Umsätze in Nordamerika sowie der, infolge des ausgebauten Personalbestands, höheren Personalaufwendungen. Auf Ebene des Nachsteuerergebnisses habe der MS-Konzern von einer weiteren Verbesserung des Finanzergebnisses sowie von einem temporären Rückgang bei den Steueraufwendungen profitiert, so dass ein Anstieg des Nachsteuergebisses auf 4,46 Mio. EUR (VJ: 3,46 Mio. EUR) erreicht worden sei.Hierauf basierend rechne der Analyst für 2017, analog zur Unternehmens-Guidance, mit einer konstanten Umsatzentwicklung. In 2018 sollte mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 8,0% auf 260,35 Mio. EUR (2017e: 241,06 Mio. EUR) eine Rückkehr zum Umsatzwachstum erreicht werden. Ähnlich verhalte es sich mit dem operativen Ergebnis (EBITDA), für das der Analyst zunächst eine konstante Entwicklung und ab 2018 einen überproportionalen Anstieg unterstelle.Im Rahmen des hierauf basierenden aktualisierten DCF-Bewertungsmodells habe Filker einen neuen fairen Wert von 4,30 EUR je Aktie (bisher: 5,00 EUR) ermittelt. Die Kurszielreduktion basiere dabei sowohl auf einer Anhebung der gewichteten Kapitalkosten als auch auf einer Reduktion der Prognosen für 2017 und 2018.