Kurzprofil MOLOGEN AG:



MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das mit einzigartigen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immunonkologie entwickelt MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.



Die Immuntherapie Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptprodukt des Unternehmens und der "Best-in-Class" TLR9-Agonist. Die Behandlung mit Lefitolimod (MGN1703) führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus besitzt Lefitolimod (MGN1703) das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. Lefitolimod (MGN1703) wird zurzeit für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs (Zulassungsstudie) und kleinzelligem Lungenkrebs (randomisierte kontrollierte Studie) entwickelt. Zudem wird Lefitolimod (MGN1703) derzeit in einer Phase-I-Studie bei HIV untersucht und eine Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Yervoy(R) (Ipilimumab) soll im ersten Halbjahr 2016 gestartet werden.



Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien, insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht. (15.05.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MOLOGEN-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) unter die Lupe.MOLOGEN habe das Rekrutierungsziel mit dem Einschluss von derzeit 540 Patienten für die Zulassungsstudie IMPALA in metastasierendem Darmkrebs (mCRC) erreicht. Ziel der Studie sei es zu zeigen, dass eine Switch-Maintenance-Therapie mit dem Immuntherapeutikum Lefitolimod das Gesamtüberleben bei Patienten mit metastasierendem Darmkrebs verlängern könne. Lefitolimod sei das Flaggschiffprojekt des Biotechnologie-Unternehmens. Mit dem Ende der Rekrutierung habe MOLOGEN den nächsten wichtigen Meilenstein im klinischen Studienprogramm mit Lefitolimod erreicht.Lange Zeit sei es bei der MOLOGEN-Aktie nur nach untern gegangen. Seit Dr. Mariola Söhngen vor knapp zwei Jahren das Ruder bei dem Unternehmen übernommen habe, habe es aber einen klaren Richtungswechsel gegeben. MOLOGEN sei bestens ausgerichtet und könnte in Zukunft für weitere positive Nachrichtenlage sorgen. Noch in diesem Jahr würden z.B. wichtige Studienresultate zur Phase-1/2a-TEACH-Studie mit Lefitolimod erwartet.Investoren sollten bei der MOLOGEN-Aktie jedoch etwas Geduld und Risikofreude mitbringen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Dies könnte sich dann in Zukunft mit erstklassigen Kursgewinnen auszahlen. (Analyse vom 15.05.2017)