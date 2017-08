Tradegate-Aktienkurs MOLOGEN-Aktie:

Kurzprofil MOLOGEN AG:



MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das mit einzigartigen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immunonkologie entwickelt MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.



Die Immuntherapie Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptprodukt des Unternehmens und der "Best-in-Class" TLR9-Agonist. Die Behandlung mit Lefitolimod (MGN1703) führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus besitzt Lefitolimod (MGN1703) das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. Lefitolimod (MGN1703) wird zurzeit für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs (Zulassungsstudie) und kleinzelligem Lungenkrebs (randomisierte kontrollierte Studie) entwickelt. Zudem wird Lefitolimod (MGN1703) derzeit in einer Phase-I-Studie bei HIV untersucht und eine Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Yervoy(R) (Ipilimumab) soll im ersten Halbjahr 2016 gestartet werden.



Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien, insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht. (28.08.2017/ac/a/nw)



Nachdem das Wertpapier letztlich infolge der veröffentlichten Studienergebnisse zu Lefitolimod deutlich unter Druck geraten sei, gewinne sie zum Wochenauftakt fast 70% und hole damit sämtliche Verluste wieder auf. Der Grund sei der Abschluss eines Lizenzdeal mit iPharma, einem in China ansässigen Medikamenten-Entwickler. Dass sich Mologen in Verhandlungen befinde, sei bereits bekannt worden, dass es aber so rasch bereits zum Abschluss komme, sei überraschend. Mologen profitiere von dem Deal neben frischem Eigenkapital mit der Aussicht auf bis zu 100 Mio. Euro an Meilensteinzahlungen sowie prozentual zweistellige Umsatzbeteiligungen."Dieses verbindliche Term Sheet bildet die Grundlage für einen Lizenzvertrag für Lefitolimod, wodurch wir einen wichtigen Meilenstein in der Umsetzung unserer Strategie erreicht haben: den Weg zu einer Verpartnerung. Wir haben viel Arbeit investiert, um dieses langersehnte Ziel zu erreichen. Nun sind wir stolz iPharma als Partner gewonnen zu haben. iPharma ist ein junges, dynamisches Entwicklungsunternehmen mit einem Nasdaq-gelisteten Biotech-Unternehmen und einem bedeutenden chinesischen Fond im Hintergrund, der uns sehr bei unseren onkologischen Entwicklungsprogrammen, besonders in China und in asiatischen Ländern unterstützen wird. Damit wird es viel einfacher, das Potential von Lefitolimod für den asiatischen Markt zu entfalten", sagte Dr. Mariola Söhngen, Vorstandsvorsitzende der Mologen."Der Aktionär" habe es schon angedeutet, dass ein Lizenzdeal wichtig wäre. Dieser sei nun gelungen und für Mologen damit ein wichtiger Schritt. Auch aus charttechnischer Sicht sehe es mit einem Schlag wieder besser aus.