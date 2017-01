ISIN METRO-Aktie:

Kurzprofil METRO GROUP:



Die METRO GROUP (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: MEO, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) zählt zu den bedeutendsten internationalen Handelsunternehmen. Sie erzielte im Geschäftsjahr 2014/15 einen Umsatz von rund 59 Mrd. EUR. Das Unternehmen ist in 29 Ländern an über 2.000 Standorten tätig und beschäftigt mehr als 220.000 Mitarbeiter. Die Leistungsfähigkeit der METRO GROUP basiert auf der Stärke ihrer Vertriebsmarken, die selbständig am Markt agieren: METRO/MAKRO Cash & Carry - international führend im Selbstbedienungsgroßhandel, Media Markt und Saturn - europäischer Marktführer im Bereich Elektrofachmärkte, und Real SB-Warenhäuser. (05.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktie: Konsolidierung scheint beendet - ChartanalyseÜbergeordnet lässt sich bei der METRO-Aktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: MEO, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) zwar eine ansteigende Tendenz feststellen, jedoch erst im Dezember gewann die Aktie an Fahrt, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei hätten die Notierungen eine fallende Gerade früherer Hochs überwunden, die im Jahresverlauf als Widerstand im Weg gestanden habe. Durch den Anstieg auf der Zielgeraden habe die METRO-Aktie das vergangene Jahr mit einem Plus von rund sieben Prozent beendet, nachdem sie ebenfalls auf den letzten Metern ein neues Jahreshoch bei 31,93 Euro erreicht habe. Danach seien die Notierungen in eine zur Seite verlaufende Konsolidierung übergegangen, die auf der Unterseite von einer Unterstützung bei 30,90 Euro gehalten worden sei. Mit einem Anstieg in dieser Woche über 31,50 Euro sei diese Formation nach oben aufgelöst worden, wodurch neue Hochs angestrebt werden könnten. Über den Bereich um 34,80 Euro kann schon jetzt das im November 2013 erreichte Hoch bei 38,10 Euro im Fokus stehen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 05.01.2016)Börsenplätze METRO-Aktie:31,695 EUR -0,09% (05.01.2017, 09:10)Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:31,658 EUR -0,29% (05.01.2017, 09:21)