ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Deutsche Lufthansa AG ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt 540 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Diese waren im Geschäftsjahr 2015 in den Geschäftsfeldern Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und Sonstige organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Die Passagierbeförderung ist das größte Geschäftsfeld der Lufthansa Group. Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage (einschließlich Germanwings und Eurowings), SWISS und Austrian Airlines gehören zur Passage Airline Gruppe. Brussels Airlines und SunExpress ergänzen das Portfolio als strategische Beteiligungen. Mit der Multi-Hub-Strategie bietet die Passage Airline Gruppe den Passagieren ein umfassendes Flugplanangebot bei gleichzeitig höchster Reiseflexibilität. Alle Airlines verbindet das gemeinsame Ziel, die Ansprüche der Kunden hinsichtlich Sicherheit, Qualität, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeitund professionellem Service zu erfüllen.



Die auf dem Weltmarkt führenden Service-Gesellschaften stärken die Lufthansa Group, indem sie die Wachstumschancen in den Bereichen Cargo, Technik, Catering und Financial Services aktiv nutzen. Lufthansa Cargo ist der Spezialist für das Logistikgeschäft der Lufthansa Group. Lufthansa Technik ist weltweit führender Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen für zivile, kommerzielle Flugzeuge. Das Portfolio von LSG Sky Chefs umfasst Catering, Bordverkauf und Bordunterhaltungsprogramme, Bordserviceequipment und dessen Logistik sowie Beratungsleistungen und das Betreiben von Lounges. (20.11.2017/ac/a/d)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktie: Des einen Freud ist des anderen Leid - AktienanalyseDie Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Auch zum Jahresende hin fliege die Aktie der Deutschen Lufthansa der DAX-Konkurrenz im Eiltempo davon. Über 122 Prozent habe der Kurs des Airline-Papiers 2017 schon zulegen können, womit man beinahe konkurrenzlos Deutschlands Leitindex anführe. Verantwortlich dafür sei neben der Beendigung der Pilotenstreiks, günstigen Treibstoffkosen und mehr Passagieren zuletzt vor allem die Pleite von Air Berlin gewesen. Mangels Konkurrenz würden nun auch die Flugpreise in die Höhe schießen. Wohin gehe der Steigflug an der Börse?Um die Sympathien der Anleger und Aktionäre müsse sich das Lufthansa-Management derzeit kaum Sorgen machen. Das allerdings könne langsam auch gefährlich werden. So schnurstracks wie es bei der Kranich-Aktie seit Oktober 2016 bergauf gehe, seien ein Rücksetzer, eine Konsolidierung und Gewinnmitnahmen eigentlich nur noch eine Frage der Zeit.Der siebte Himmel scheint für die Lufthansa-Aktie noch ein kleines Stück entfernt, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag". (Analyse vom 15.11.2017)