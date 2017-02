ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt fast 500 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Er besteht aus fünf Geschäftsfeldern, die die Bereiche Passagierbeförderung und Luftfracht sowie nachgelagerte Dienstleistungen abbilden: Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und IT Services. Sämtliche Geschäftsfelder zählen zu den Marktführern in ihren Bereichen.



Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage, SWISS und Austrian Airlines stellen das Kerngeschäft der Lufthansa Group dar. Sie sind allesamt als Qualitäts-Airlines positioniert und genießen im Markt hohe Anerkennung. Ergänzt wird das Airline-Portfolio durch die Low-Cost-Airline Germanwings sowie die Beteiligungen an der belgischen Netzwerkfluggesellschaft Brussels Airlines und der deutsch-türkischen Charterfluggesellschaft SunExpress. Im Geschäftsjahr 2013 konnte der Airline-Verbund seine Marktführerschaft in Europa behaupten und erneut die höchsten Passagier- und Umsatzzahlen aller europäischen Airlines erzielen. Auch das Geschäftsfeld Logistik zählt als Anbieter von Standard-, Express- und Spezialfracht zu den Marktführern weltweit.



Die Service-Geschäftsfelder Technik, Catering und IT Services ergänzen die Fluggesellschaften im Lufthansa Group Portfolio. Sie bieten ein umfassendes Dienstleistungsspektrum für konzerninterne und externe Kunden an. Lufthansa Technik ist Weltmarktführer bei der Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen. Auch das Geschäftsfeld Catering rangiert in seinem Sektor weltweit an erster Stelle. LSG Sky Chefs beliefert nationale und internationale Fluggesellschaften im Bereich Airline-Catering und ist zunehmend auch in angrenzenden Märkten tätig. Das Geschäftsfeld IT Services ist einer der führenden IT-Dienstleister für die Airline-Industrie. (16.02.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktie: Ein Sonnenstrahl am Horizont - AktienanalyseNachdem sich die Stimmung bei Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) lange Zeit im Nachtflug befand, dämmert der Morgen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach vierzehn Streiks hätten der Konzern und seine Piloten eine erste Lösung im Tarifstreit erreicht. Am Mittwoch hätten beide die Empfehlung des Schlichters zum Gehalt der Piloten angenommen. Jedoch werde der Konzern ebenso vierzig neue Flugzeuge nicht mehr mit so bezahlten Piloten besetzen, um die Kosten zu kompensieren. Die Gewerkschaft habe ihren Piloten empfohlen, bei der anstehenden Urabstimmung den Kompromiss anzunehmen. Der Kampf am Himmel um Kunden und Cargo bleibe aber hart. Erst vor kurzem sei gemeldet worden, dass die Lufthansa gemessen an den Passagierzahlen in 2016 in Europa nur noch auf Platz zwei hinter dem irischen Low-Cost-Carrier Ryanair liege. Am 16. März lege der oberste Lufthanseat Carsten Spohr nun die Zahlen zum vergangenen Jahr vor. Das werde interessant.Charttechnisch bilde die Lufthansa-Aktie bereits seit Mitte Oktober letzten Jahres, nachdem sie damals in den einstelligen Bereich gefallen sei, eine positive Tendenz aus. Diese sei unlängst durch das Überwinden einer wichtigen Hürde verstärkt worden. Von den Hochs aus dem Jahr 2014 um 20 Euro habe sich eine am Anfang letzten Jahres als Widerstand bestätigte Abwärtsgerade ziehen lassen, die zuletzt um 13 Euro verlaufen sei. Durch den dynamischen Anstieg in diesen Tagen habe sich die Aktie der Lufthansa über diese Hürde hinweggesetzt und könne dem Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 12,30 und 15,60 Euro gezeigt werden könne, nach oben folgen.Zu beachten gelte der Bereich an den Hochs der Vorjahre bis 15,53 Euro. Mit der unten stehenden Strategie-Idee könnte sich bereits bis dorthin auf kurze Sicht ein Gewinn um 65 Prozent ergeben. Darüber hinaus wären die Hochs von 2014 um 20 Euro ein mögliches Ziel, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.02.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:13,375 EUR +2,41% (16.02.2017, 12:37)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:13,343 EUR +2,21% (16.02.2017, 12:53)