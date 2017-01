WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt fast 500 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Er besteht aus fünf Geschäftsfeldern, die die Bereiche Passagierbeförderung und Luftfracht sowie nachgelagerte Dienstleistungen abbilden: Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und IT Services. Sämtliche Geschäftsfelder zählen zu den Marktführern in ihren Bereichen.



Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage, SWISS und Austrian Airlines stellen das Kerngeschäft der Lufthansa Group dar. Sie sind allesamt als Qualitäts-Airlines positioniert und genießen im Markt hohe Anerkennung. Ergänzt wird das Airline-Portfolio durch die Low-Cost-Airline Germanwings sowie die Beteiligungen an der belgischen Netzwerkfluggesellschaft Brussels Airlines und der deutsch-türkischen Charterfluggesellschaft SunExpress. Im Geschäftsjahr 2013 konnte der Airline-Verbund seine Marktführerschaft in Europa behaupten und erneut die höchsten Passagier- und Umsatzzahlen aller europäischen Airlines erzielen. Auch das Geschäftsfeld Logistik zählt als Anbieter von Standard-, Express- und Spezialfracht zu den Marktführern weltweit.



Die Service-Geschäftsfelder Technik, Catering und IT Services ergänzen die Fluggesellschaften im Lufthansa Group Portfolio. Sie bieten ein umfassendes Dienstleistungsspektrum für konzerninterne und externe Kunden an. Lufthansa Technik ist Weltmarktführer bei der Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen. Auch das Geschäftsfeld Catering rangiert in seinem Sektor weltweit an erster Stelle. LSG Sky Chefs beliefert nationale und internationale Fluggesellschaften im Bereich Airline-Catering und ist zunehmend auch in angrenzenden Märkten tätig. Das Geschäftsfeld IT Services ist einer der führenden IT-Dienstleister für die Airline-Industrie. (05.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktie: Dynamischer Kursausbruch möglich - ChartanalyseObwohl die Aktie der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) seit einigen Wochen nur bedingt vorankommt, müssen Anleger das Gesamtbild von etwas weiter weg betrachten - denn die Aktie befindet sich in einer äußerst bullischen Konsolidierungsphase, die bald einen dynamischen Kursausbruch zur Folge haben könnte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Genauer gesagt befinde sich das Wertpapier der Kranichairline seit etlichen Wochen unter dem gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis bei derzeit 13,00 Euro und konsolidiere zunächst den vorherigen Anstieg in einem Keil von 9,10 Euro sukzessiv aus. Vorangegangen sei nämlich ein Abverkauf von 15,38 Euro aus März 2016 auf 9,10 Euro bis Oktober herum. Auffällig in der aktuellen Schiebphase sei bereits ein wiederholter Test der oberen Begrenzung, die nun bald mit einem deutlichen Kursschub geknackt werden könnte und hierdurch eine weitere Kaufwelle zu den Hochs aus März 2016 ermöglicht werde. Insgesamt sollte damit eine dreiwellige Kursbewegung seit den 2016'er Tiefs im Chartbild der Fluggesellschaft geschaffen werden und erlaubt es daher kurzfristig auf die finale Rally zu setzen bis dahin zu setzen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 05.01.2016)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:12,76 EUR +2,20% (04.01.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:12,70 EUR -0,20% (05.01.2017, 08:38)ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:DE0008232125