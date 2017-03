Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.

New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Rajeev Lalwani von Morgan Stanley:Aktienanalyst Rajeev Lalwani von der Investmentbank Morgan Stanley rät in einer aktuellen Aktienanalyse Investoren nur noch zu einer Gleichgewichtung der Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA).Das Chance/Risiko-Profil der Aktien von Boeing Co. wird von den Analysten von Morgan Stanley nach den Kurssteigerungen von 40% seit Mitte 2016 für ausgeglichener bezeichnet.Der Ausblick für Flugzeugbestellungen sei nicht gerade glänzend. Es sei aber bei Boeing auch nicht alles schlecht. Eine mögliche Steuerreform und ein allgemeiner konjunktureller Stimulus könnten auch Aufwärtspotenzial bergen. Trotz durchwachsener Aussichten für den Rest des Jahres 2017 würden sich auf längerfristige Sicht beeindruckende Cash flow- und Wachstumsperspektiven ergeben.In ihrer Boeing-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel von "overweight" auf "equal-weight" zurück, erhöhen aber das Kursziel von 185,00 auf 190,00 USD.