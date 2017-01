Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die höchsten Einnahmen des Staats sind nicht nur das Ergebnis der florierenden Wirtschaft, sondern dass der Staat bei jedem erwirtschafteten Euro immer kräftiger zulangt, so der FDP-Bundesvorsitzende, Christian Lindner, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Eine spürbare Entlastung mit einem Volumen von mehr als 30 Milliarden Euro ist kein Geschenk, sondern mehr denn je ein Gebot der Fairness. Bis zum Ende des Jahrzehnts wird der Staat mehr als 100 Milliarden Euro jährlich mehr einnehmen. Wir brauchen eine neue Balance zwischen Staat und Privat. Die Erhöhung von Freibeträgen, die Abschaffung des Soli und eine drastische Linderung der kalten Progression sind überfällig.Der Anstieg der Steuerquote in den letzten zwölf Jahre um 2,8 Prozentpunkte ist Angela Merkels persönliche Bilanz. Unter ihr ist die Abgabenlast deutlich gewachsen, den Bürgerinnen und Bürgern bleibt weniger von dem, was sie erwirtschaftet haben. Es ist vor diesem Hintergrund vollkommen unverständlich, dass Frau Merkel und die CDU keinerlei Ehrgeiz mehr haben, zu einer echten Entlastung zu kommen, sondern lediglich weitere Steuererhöhungen ausgeschlossen werden. Das heißt nichts anderes, als dass der rechtliche Status quo zementiert werden soll und über die kalte Progression eine weiterhin steigende Belastung durch die Hintertür gewünscht ist. Damit hat sich die CDU von der Lebensrealität der Menschen in der Mitte in Deutschland abgekoppelt. (10.01.2017/ac/a/m)