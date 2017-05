ISIN Linde-Aktie:

DE0006483001



WKN Linde-Aktie:

648300



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LNAGF



Kurzprofil Linde AG:



The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 16,948 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 60.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. (16.05.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktie schraubt sich wieder hoch - ChartanalyseZwischen März 2015 und August 2016 steckte das Wertpapier von Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) noch in einem mittelfristigen Abwärtstrend, konnte zuvor aber im Bereich der langfristigen Aufwärtstrendlinie um 113,50 Euro einen tragfähigen Boden ausbilden und anschließend wieder zur Oberseite abdrehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Ab August letzten Jahres sei es in der Linde-Aktie wieder rund gelaufen und habe erlaubt bis vor einigen Wochen einen Anstieg bis auf ein Jahreshoch von 174,00 Euro zu vollziehen. Dort seien die Notierungen zwar kurzzeitig wieder auf die Vorhochs bei 166,00 Euro zur Unterseite abgedreht, hätten sich zu Beginn dieser Woche aber stabilisieren können - dies vermittle nun den Eindruck eines regelkonformen Pullbacks und anschließenden Kursgewinnen auf frische Jahreshochs.Die stetigen Kursgewinne der Linde-Aktie können nach dem erfolgreichen Test der Vorhochs von 166,00 Euro nun für einen spekulativen Long-Einstieg herangezogen werden - der nächste Zielbereich befindet sich an den Hochs aus Juli 2015 bei 182,50 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.05.2017)Börsenplätze Linde-Aktie:170,50 EUR +0,62% (16.05.2017, 09:36)Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:170,77 EUR +0,93% (16.05.2017, 09:50)