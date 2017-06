ISIN Linde-Aktie:

DE0006483001



WKN Linde-Aktie:

648300



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LNAGF



Kurzprofil Linde AG:



The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 16,948 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 60.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. (02.06.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktie: Kursgewinne bis 195,55 Euro vorstellbar - ChartanalyseGegen heftigen Widerstand der Betriebsräte und Gewerkschaften wurde zu Beginn dieses Monats der Zusammenschluss von Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) und Praxair besiegelt, der Aufsichtsrat des DAX-Konzerns stimmte der Fusion in München zu, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Damit würde ein neuer Branchenprimus mit einem Gesamtumsatz von 27 Milliarden Euro entstehen, der Börsenwert betrüge dann 66 Milliarden Euro. Mit insgesamt 80.000 Mitarbeitern würde der neue Gasekonzern den französischen Konkurrenten Air Liquide als Weltmarktführer ablösen, allerdings stehe noch die Genehmigung der Kartellbehörden in Europa und den USA noch aus. Dennoch würden sich beide Seiten durch die Fusion positive Synergien in Höhe von 1,1 Milliarden Euro versprechen, wie am Donnerstagabend wiederholt worden sei.Aus technischer Sicht würden die Nachrichten genau zur rechten Zeit kommen, die Aktie von Linde kämpfe gerade um ein Weiterkommen über eine kurzfristige Trendlinie und dürfte diese bei der anhaltenden Kursdynamik auch bald überwinden können. Damit erfülle sich weiter die Prognose aus der zuletzt aufgestellten charttechnischen Besprechung der Linde-Aktie von 24. Mai 2017, wodurch nun der übergeordnete Zielbereich aus Mitte 2015 angesteuert werden sollte. Einst notierte das Wertpapier von Linde aber schon mal sehr viel höher, das bisherige Rekordhoch befindet sich bei 195,55 Euro und wurde im März vor zwei Jahren markiert - soweit reicht auch die Kursfantasie und könnte von den Fusionsplänen problemlos bis dahin getragen werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 02.06.2017)Börsenplätze Linde-Aktie:175,25 EUR +1,27% (02.06.2017, 09:50)Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:175,075 EUR +0,10% (02.06.2017, 10:05)