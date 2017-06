Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

Kurzprofil Linde AG:



The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 16,948 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 60.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. (02.06.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde AG (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF).Nachdem das Unternehmen schon am 24. Mai bekannt gegeben habe, dass mit Praxair eine grundsätzliche Einigung über das Business Combination Agreement (BCA) zur Fusion unter Gleichen erzielt worden sei, hätten beide Parteien am 1. Juni das bindende BCA unterzeichnet. Die Linde-Aktionäre sollten je Linde-Aktie 1,54 Aktien der neuen Holdinggesellschaft erhalten und die Praxair-Aktionäre je Praxair-Aktie eine Aktie der neuen Holdinggesellschaft. Diese solle unter Linde Plc firmieren und ihren rechtlichen Sitz in Irland haben. Es werde eine Notierung im deutschen Leitindex DAX angestrebt. Voraussetzung für die Fusion sei u.a., dass mindestens für 75% der Linde-Aktien das Umtauschangebot angenommen werde und für mehr als 50% der ausstehenden Praxair-Aktien die Zustimmung auf der Hauptsammlung erteilt werde. Außerdem müssten die Wettbewerbsbehörden das Vorhaben genehmigen.Der Analyst rechne hier in Anbetracht der aktuellen Marktstruktur (Oligopol) mit erheblichen Auflagen. Etwa drei Jahre nach Vollzug des Zusammenschlusses (für H2/2018 geplant) sollten sich die Synergien und Kostensenkungen auf 1,1 Mrd. Euro p.a. belaufen (kombinierter Umsatz Gj. 2016:66 Mrd. Euro). Hierfür seien Einmalkosten (inklusive Transaktionskosten) von 940 Mio. Euro budgetiert. Der Analyst vertrete weiterhin die Auffassung, dass die angestrebte Fusion einer industriellen Logik folge.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Linde-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde unverändert bei 175,00 Euro gesehen. (Analyse vom 02.06.2017)Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:175,55 EUR +1,44% (02.06.2017, 10:55)