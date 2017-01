Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das portal liberal hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:



Zum Gaidar-Forum 2017 in Moskau erklärt das FDP-Präsidiumsmitglied und Vizepräsident des Europäischen Parlaments Alexander Graf Lambsdorff:



"Als Nachbarn auf dem europäischen Kontinent sind Deutschland und die EU mit Russland eng verbunden - wirtschaftlich, kulturell und politisch. Gerade in schwierigen Zeiten ist es unerlässlich, miteinander im Gespräch zu bleiben. Auf dem Gaidar-Forum debattieren nicht nur Regierungsvertreter wie Ministerpräsident Dmitri Medwedew, sondern die wichtigsten russischen Vertreter aus Wirtschaft und Politik mit Ökonomen, Journalisten und Politikern aus Deutschland, Europa und anderen Weltregionen. Es ist unsere Aufgabe, gemeinsam die Lage in und um Russland zu analysieren und zu diskutieren. Für Freie Demokraten gehört dazu unbedingt, die liberale Opposition in Russland einzubeziehen. Auch in der schwierigen Situation dieser demokratischen Kräfte nach den Duma-Wahlen werden wir den engen Dialog mit unseren Partnern fortsetzen." (12.01.2017/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.