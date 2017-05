SIX Swiss Exchange-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (22.05.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (LHN) (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF).Jan Jenisch sei per 16. Oktober 2017 zum neuen Group CEO von LafargeHolcim ernannt worden. Er gelte als angesehener CEO und sei in den letzten fünf Jahren als CEO von Sika tätig gewesen. Er könne eine gute Erfolgsbilanz mit Markt-Outperformance und steigenden Margen vorweisen. Der Großteil seiner beruflichen Karriere stehe mit Sika in Verbindung. Vor seinem Antritt werde VR-Präsident Beat Hess in der Übergangsphase als Interim-CEO agieren.Es seien sehr gute Neuigkeiten, dass das Unternehmen so rasch einen Nachfolger für Eric Olsen habe bestimmen können. Mit einer solch guten Erfolgsbilanz glaube der Analyst, dass Jan Jenisch LafargeHolcim erfolgreich zu einem noch profitableren Unternehmen machen werde.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt daher sein "buy"-Rating für die LafargeHolcim-Aktie mit einem Kursziel von CHF 67. (Analyse vom 22.05.2017)Tradegate-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:52,40 EUR +4,48% (22.05.2017, 09:23)