Kurzprofil L'Oréal:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (23.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Hales von Barclays:Simon Hales, Aktienanalyst von Barclays, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse vor der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterunternehmen sein Kursziel für die Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF).Das Unternehmen sollte seinen Umsatz aus eigener Kraft in Q4 wieder deutlich gesteigert haben, so der Analyst. Mit seinem niedrigeren Kursziel habe er den letzten Wechselkursbewegungen und dem kürzlichen Anstieg der Anleiherenditen Rechnung getragen, wodurch sich die Eigenkapitalkosten im Bewertungsmodell erhöht hätten.Der Aktienanalyst von Barclays, Simon Hales, hat sein Votum für die L'Oréal-Aktie bei "equal-weight" belassen. Das Kursziel werde von 170,00 auf 166,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 23.01.2017)Xetra-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:171,10 EUR +0,50% (23.01.2017, 16:10)Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:171,15 EUR +0,65% (23.01.2017, 14:55)