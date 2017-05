ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (23.05.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Aktienanalystin Francesca Di Pasquantonio von der Deutschen Bank:Francesca Di Pasquantonio, Aktienanalystin der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des Luxusgüterherstellers LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF).Die europäische Luxusgüter-Branche habe in den letzten Monaten deutliche Kursgewinne verzeichnet, so die Analystin. Das Wertpapier von LVMH habe dank steigender Gewinnschätzungen (EPS) und eines anziehenden organischen Wachstums sogar noch besser abgeschnitten.Francesca Di Pasquantonio, Aktienanalystin der Deutschen Bank, hat das "buy"-Votum für die LVMH-Aktie mit einem Kursziel von 230,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 23.05.2017)Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:227,30 EUR -0,57% (23.05.2017, 12:05)Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:227,40 EUR -0,37% (23.05.2017, 12:10)